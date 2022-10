Motorola dévoile un concept de smartphone enroulable qui s’étend par le haut

L’appareil présenté dans la vidéo est doté d’ un écran OLED flexible de 5 pouces , et il ressemble vraiment à un autre smartphone normal au premier abord. La magie opère lorsque la personne qui tient l’appareil appuie sur un bouton et que l’écran du smartphone se déroule pour atteindre 6,5 pouces . Le concept de smartphone comporte même un fond d’écran mobile pour compléter la technologie.

you might also like