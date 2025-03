Windows 11 : Les commandes vocales en langage naturel débarquent, un pas vers l’assistant intelligent

Microsoft continue de faire évoluer Windows 11 vers une interaction plus fluide et intuitive. Dans la dernière version Insider du système, une nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs d’exécuter des commandes vocales en langage naturel. Plutôt que de devoir mémoriser des phrases précises comme « Ouvrir Edge », l’OS comprend désormais des variantes plus naturelles comme « Peux-tu ouvrir Edge ? », « Lance Edge s’il te plaît » ou encore « Passe à Edge ».

L’objectif est de rendre l’interaction avec l’ordinateur plus naturelle, un peu comme ce que l’on voit dans les films de science-fiction. Si Windows ne comprend pas immédiatement la commande, il proposera en temps réel des suggestions basées sur ce qu’il pense être l’intention de l’utilisateur.

Une avancée vers un assistant vocal intelligent sur Windows 11

Avec l’évolution rapide des technologies de reconnaissance vocale et d’intelligence artificielle, ce type d’innovation ouvre la voie à une interaction plus avancée avec l’ordinateur. Microsoft pourrait, par exemple, combiner ces commandes vocales avec ses outils de recherche IA.

Dans un futur proche, il pourrait être possible de demander :

« Ouvre le tableau des dépenses du mois dernier » sans avoir à se souvenir du nom exact du fichier ou de son emplacement.

« Affiche toutes mes photos prises en vacances » en exploitant la reconnaissance faciale et d’image.

« Trouve toutes les images de mon chien » grâce à l’analyse automatique des photos stockées sur l’ordinateur.

Ces innovations ne sont pas encore disponibles, mais elles semblent être la direction que Microsoft veut prendre avec Copilot et l’IA intégrée à Windows.

Une fonctionnalité exclusive aux PC Snapdragon pour le moment

Pour l’instant, ces commandes vocales avancées ne sont disponibles que sur les Copilot+ PC équipés de processeurs Snapdragon. Microsoft n’a pas encore annoncé de support pour les processeurs Intel ou AMD, mais il est probable qu’une version plus large soit déployée à l’avenir.

Puisqu’il s’agit encore d’une fonctionnalité en phase de test dans le programme Windows Insiders, il est difficile de dire quand (et si) elle sera officiellement intégrée à Windows 11 pour tous les utilisateurs. Mais avec l’essor de l’IA et des assistants vocaux, il semble évident que Microsoft cherche à transformer Windows en un OS bien plus interactif et intuitif.

Que pensez-vous de cette évolution ? Aimeriez-vous piloter votre PC avec des commandes vocales plus naturelles ?