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Pourquoi les Huawei AI Glasses vont remplacer votre smartphone en ville ?

Pourquoi les Huawei AI Glasses vont remplacer votre smartphone en ville ?

Huawei continue d’élargir son écosystème au-delà du smartphone. Lors de son grand lancement autour de la gamme Pura, la marque a officialisé ses nouvelles Huawei AI Glasses, un produit qui mise autant sur la discrétion du design que sur les usages dopés à l’IA, avec une disponibilité en Chine à partir du 25 avril.

Huawei AI Glasses : Un objet pensé pour ressembler d’abord à de vraies lunettes

Huawei ne cherche pas ici à lancer un gadget futuriste au look trop démonstratif. Les Huawei AI Glasses sont proposées en Titanium Silver Gray, Shimmering Silver et Modern Black, avec des montures rondes ou carrées selon les versions. La marque annonce un poids de 35,5 grammes, des branches de 6,25 mm, et explique avoir travaillé l’ergonomie à partir de l’analyse de plus de 300 000 morphologies de tête en Asie pour améliorer l’équilibre général de la monture.

Cette approche est révélatrice. Huawei semble vouloir éviter l’écueil classique des lunettes connectées trop techniques pour être portées naturellement. Le produit essaie de se rapprocher des lunettes quotidiennes, avec une logique plus lifestyle que gadget.

Une charnière titane maison et une promesse de confort

Huawei met aussi en avant un système de charnière en alliage de titane développé en interne, avec une stabilité améliorée de 21 % par rapport à des produits concurrents selon la marque. L’entreprise évoque également une amplitude effective de 0,65 mm et une surface vibrante de 120 mm², des détails qui renvoient à la mécanique de la monture et à son ajustement.

Comme souvent avec ce type de chiffres constructeur, leur impact réel sur le confort devra être jugé en conditions d’usage.

De l’IA partout, mais dans un format léger

À l’intérieur, Huawei indique utiliser une puce IA développée maison. Le fabricant promet des interactions vocales très rapides, avec réveil vocal, raccourci IA en un clic, et intégration de l’assistant Xiaoyi. Parmi les fonctions mises en avant, on retrouve notamment « See the World » via Xiaoyi et un mode Alipay « Look and Pay », qui rapproche clairement le produit d’un assistant portable plus contextuel.

Autrement dit, Huawei ne vend pas seulement des lunettes avec caméra. La marque cherche à faire des Huawei AI Glasses une interface d’accès rapide à ses services, à son assistant et à son écosystème logiciel. Là encore, c’est une stratégie assez lisible : l’IA devient une couche d’usage permanente, moins visible qu’un smartphone, mais potentiellement plus immédiate.

Caméra intégrée, streaming en vue subjective et traitements IA

Pour la partie média, les Huawei AI Glasses embarquent un capteur d’image 1/2,8 pouce. Huawei évoque la prise en charge de l’AI RAW multi-frame fusion, de la correction de cadrage assistée par IA et du live streaming en vue subjective.

Cela confirme que le produit ne se limite pas à l’audio ou aux notifications, contrairement à certaines précédentes générations de lunettes connectées plus proches d’un accessoire Bluetooth enrichi.

Ce positionnement rapproche assez nettement Huawei du terrain occupé par les lunettes intelligentes orientées capture et assistance contextuelle. La différence, ici, tient à l’intégration poussée avec HarmonyOS et les services maison de Huawei. Cette remarque relève de l’analyse.

Une app compagnon et une autonomie correcte sur le papier

Huawei accompagne le produit d’une Huawei Glasses App, chargée de gérer l’appairage, la diffusion audio intelligente, l’import automatique de contenus et la collaboration avec d’autres appareils Huawei. Côté endurance, la marque annonce jusqu’à 12 heures d’usage général, environ 8 heures d’appels vocaux et 9 heures de lecture musicale continue.

Comme toujours, ces chiffres dépendront fortement de l’usage réel, notamment si la caméra et les fonctions IA sont sollicitées fréquemment.

Prix et disponibilité en Chine

Les versions Titanium Silver Gray et Modern Black sont affichées à 2 499 yuans, tandis que la finition Shimmering Silver monte à 2 899 yuans. Les précommandes ont débuté le 20 avril, pour un lancement commercial fixé au 25 avril en Chine.

À ce stade, aucune disponibilité internationale n’a été confirmée.

Huawei pousse plus loin son idée du « post-smartphone »

Avec ces Huawei AI Glasses, Huawei poursuit un mouvement de fond : multiplier les terminaux périphériques capables de faire remonter l’IA dans la vie quotidienne sans passer systématiquement par l’écran du téléphone. Le pari est ambitieux, car le marché des lunettes connectées reste encore fragile, partagé entre expérimentation, effet de mode et usages vraiment utiles.

Mais, Huawei semble avoir compris une chose essentielle : pour exister, ce type de produit doit d’abord être portable, crédible visuellement et intégré à un écosystème cohérent.