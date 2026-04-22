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DJI Osmo Mobile 8P : un gimbal avec écran détachable et suivi intelligent avancé

DJI Osmo Mobile 8P : un gimbal avec écran détachable et suivi intelligent avancé

Quelques jours après la Osmo Pocket 4, DJI enchaîne avec un produit tout aussi stratégique. Avec le DJI Osmo Mobile 8P, la marque redéfinit le rôle du stabilisateur mobile : moins accessoire, plus centre de contrôle.

DJI Osmo Mobile 8P : Un design repensé autour d’un module clé

La nouveauté majeure du Osmo Mobile 8P tient dans son module écran détachable. Fixé magnétiquement, ce contrôleur peut être retiré pour piloter le gimbal à distance, tout en affichant un retour vidéo en temps réel.

Concrètement, DJI transforme un accessoire passif en outil de captation semi-autonome. L’utilisateur peut cadrer, sélectionner un sujet et ajuster le suivi sans toucher au smartphone. Le module affiche même les cadres de détection, avec la possibilité de changer de sujet d’un simple tap.

Le joystick, lui, adopte une approche plus fluide, sans directions fixes. Résultat : un contrôle plus naturel des mouvements, du zoom ou même de l’éclairage intégré.

Smart Follow 8.0 : DJI muscle son intelligence de suivi

Au cœur de cette génération, on retrouve Smart Follow 8.0, intégré à l’application DJI Mimo. DJI promet un tracking nettement plus robuste, capable de maintenir un sujet même dans des environnements complexes : concerts, foules, événements. Le système identifie un élément à l’écran et continue de le suivre sans décrocher, même en cas d’obstacles ou d’interférences visuelles.

Le nouveau Tracking Module 2 va encore plus loin. Il élargit les cas d’usage avec le suivi d’animaux (chiens, chats), le tracking d’objets ou de véhicules et un éclairage intégré avec réglage de température et intensité.

On passe ici d’un simple suivi de visage à une logique de reconnaissance contextuelle, plus proche des usages créateurs modernes.

Un stabilisateur tout-en-un pensé pour les créateurs

DJI continue d’intégrer un maximum de fonctions directement dans le produit :

Perche extensible intégrée

Trépied inclus

Éclairage embarqué

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Port USB-C pour recharger le smartphone pendant l’usage

Le Osmo Mobile 8P prend également en charge Apple DockKit, facilitant la connexion via NFC et Bluetooth, notamment pour les utilisateurs d’iPhone.

À cela s’ajoutent les classiques de la gamme : gestes de contrôle, mouvements automatisés, assistance au cadrage. Mais ici, tout est pensé pour réduire la dépendance au smartphone comme interface principale.

Une montée en gamme par l’écosystème

DJI ne vend pas seulement un gimbal, mais une expérience de captation complète. La segmentation produit le montre clairement :

Version standard : 899 yuans (~ 115 euros)

Version AI : 1 099 yuans (~ 140 euros) avec Tracking Module 2

Version Vlog Combo : 1 299 yuans (~ 160 euros) avec module + micro DJI Mic Mini 2

Cette logique rappelle de plus en plus l’approche des caméras hybrides ou des rigs vidéo : un produit central, auquel on ajoute des briques selon ses besoins.

DJI transforme le gimbal en outil créatif autonome

Avec ce Osmo Mobile 8P, DJI franchit un cap intéressant. Le stabilisateur n’est plus seulement là pour lisser les mouvements : il devient un outil actif dans la création, capable de gérer le cadrage, le suivi et même une partie de la direction de scène.

C’est une évolution subtile, mais révélatrice. À mesure que les smartphones deviennent plus puissants, les accessoires doivent eux aussi gagner en intelligence pour rester pertinents.

Et dans cette transition, DJI semble avoir trouvé une nouvelle direction : faire du gimbal non plus un simple support… mais un véritable copilote de tournage.