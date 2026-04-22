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Xbox Game Pass : Moins cher, mais sans Call of Duty le premier jour ?

Xbox Game Pass : Moins cher, mais sans Call of Duty le premier jour ?

Microsoft change de cap sur l’un de ses produits les plus stratégiques. Après des mois de critiques sur la hausse des tarifs, Xbox réduit sensiblement le prix de ses abonnements Game Pass.

Mais, cette baisse a un coût très concret : les prochains Call of Duty ne seront plus disponibles dès leur sortie sur le service.

Game Pass : Microsoft corrige le tir sur les prix

Dans une mise à jour officielle publiée ce 21 avril 2026, Microsoft annonce que Xbox Game Pass Ultimate passe de 26,99 à 20,99 euros par mois, tandis que PC Game Pass descend de 14,99 à 12,99 euros par mois. La firme précise aussi que les tarifs peuvent varier selon les régions.

Ce repositionnement intervient quelques mois seulement après la précédente hausse tarifaire, qui avait nourri un vrai malaise chez les abonnés. Pour Microsoft, il s’agit visiblement de restaurer une partie de la proposition de valeur de Game Pass, alors que le service commençait à être perçu comme moins attractif qu’auparavant.

La contrepartie : fini le day one pour les futurs Call of Duty

La concession est de taille. Microsoft confirme que, dès cette année, les futurs jeux Call of Duty n’intégreront plus Game Pass Ultimate ni PC Game Pass au lancement. À la place, les nouveaux épisodes seront ajoutés pendant la saison des fêtes suivante, soit environ un an plus tard. Les titres Call of Duty déjà présents dans le catalogue, eux, resteront disponibles.

Autrement dit, Xbox renonce sur ce point à l’un des arguments les plus puissants du Game Pass moderne : la promesse du « day one » sur un blockbuster ultra-bankable. C’est un revirement très symbolique, surtout après avoir largement utilisé Call of Duty comme vitrine de la valeur du service.

Un choix financier plus logique qu’il n’y paraît

Derrière cette décision, la logique économique est assez lisible. Call of Duty reste une franchise capable de vendre massivement au prix fort sur plusieurs plateformes. En l’intégrant dès le premier jour dans un abonnement, Microsoft prenait le risque de cannibaliser une partie de ces ventes premium. Plusieurs médias soulignent que ce débat existait en interne depuis un moment.

La manœuvre s’inscrit aussi dans une séquence plus large de réorganisation chez Xbox. Reuters rapporte que ce changement intervient sous l’impulsion d’Asha Sharma, désormais à la tête de l’activité gaming de Microsoft, dans un contexte de tensions autour de la rentabilité du modèle et de baisse des ventes de consoles Xbox.

Ce que cela change pour les abonnés

Pour les joueurs, le calcul devient plus clair, mais aussi plus traditionnel. Game Pass redevient un peu plus abordable, tout en perdant une partie de son agressivité sur les très grosses sorties Activision. Le service conserve toutefois ses autres piliers : un large catalogue, les avantages annexes, le cloud pour Ultimate, et les autres sorties day one qui ne concernent pas Call of Duty.

En filigrane, Microsoft semble redessiner sa hiérarchie de valeur : Game Pass reste central, mais il n’a plus vocation à absorber sans condition tous les mastodontes commerciaux dès leur sortie. C’est une approche plus prudente, plus rentable sur le papier, mais aussi moins spectaculaire pour l’abonné.

Une baisse bienvenue, mais un signal fort

Cette annonce raconte finalement deux choses à la fois. D’un côté, Microsoft reconnaît implicitement que Game Pass était devenu trop cher pour une partie de son public. De l’autre, l’entreprise montre que même un géant comme Xbox doit désormais arbitrer plus sévèrement entre croissance d’abonnés et rentabilité des licences.

Pour les fans de Call of Duty, la pilule risque d’être amère. Pour Microsoft, en revanche, ce compromis pourrait marquer le début d’une nouvelle phase : un Game Pass moins flamboyant, mais plus soutenable.