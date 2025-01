Accueil » Samsung tease officiellement son premier smartphone à triple pli : A quoi s’attendre et quand

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung n’a pas seulement dévoilé la nouvelle série Galaxy S25, composée des Galaxy S25, S25+, et Galaxy S25 Ultra. L’entreprise a également levé le voile sur plusieurs innovations ambitieuses, notamment un smartphone ultra-fin, le Galaxy S25 Edge, des lunettes de réalité augmentée (AR) en collaboration avec Google, et un projet encore plus intrigant : un smartphone à triple pli.

Samsung a rapidement présenté le Galaxy S25 Edge, un smartphone ultra-mince attendu pour la fin de l’année 2025. Avec une épaisseur de seulement 6,4 mm, il vise à séduire les amateurs de design compact et élégant. Bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été révélé, ce modèle s’annonce comme une réponse directe aux rumeurs de l’iPhone 17 Air d’Apple.

En collaboration avec Google, Samsung travaille sur des lunettes de réalité augmentée. Bien que peu d’informations aient été partagées, ce projet renforce l’idée que la réalité augmentée est l’une des prochaines grandes étapes pour les appareils connectés. Ces lunettes pourraient intégrer des fonctionnalités basées sur Android XR, offrant une expérience immersive en phase avec les innovations récentes de Google et Samsung.

Samsung confirme le développement d’un smartphone à triple pli

La révélation la plus surprenante de l’événement concerne le smartphone tri-pliable de Samsung. Bien que des prototypes aient déjà été présentés lors de salons comme le CES, c’est la première fois que l’entreprise confirme officiellement qu’un tel appareil est en cours de développement pour le grand public.

Samsung semble s’inspirer du succès des Huawei Mate XT tout en proposant un design distinctif. Contrairement à l’approche en « S » de Huawei, le modèle de Samsung adoptera une conception en « G », où l’écran principal se pliera entièrement vers l’intérieur. Cette conception protège mieux l’écran lorsque le téléphone est replié, une caractéristique cruciale pour la durabilité de ces appareils innovants.

Selon les rumeurs, l’écran mesurerait entre 9,9 et 10 pouces une fois déplié, offrant une surface proche de celle d’une tablette. Cette configuration élargit les possibilités pour le multitâche, la productivité et les loisirs.

Une production limitée pour un lancement exclusif

Samsung pourrait limiter la production initiale de ce téléphone à triple pli à seulement 200 000 unités, ce qui en ferait un produit exclusif et hautement convoité. Si ce projet vous intrigue déjà, il pourrait être judicieux de commencer à économiser pour l’acquérir dès son lancement.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été communiquée, le smartphone à triple pli devrait arriver après la prochaine génération des Galaxy Z Fold et Z Flip, prévue pour juillet ou août 2025. Cela laisse supposer une sortie possible pour la fin 2025 ou le début 2026.

Entre le Galaxy S25 Edge, les lunettes AR, et le smartphone tri-pliable, Samsung démontre une fois de plus sa capacité à repousser les limites de l’innovation. Tandis que le marché des smartphones traditionnels se stabilise, ces annonces montrent clairement que l’entreprise explore de nouveaux horizons pour captiver les consommateurs.