OPPO élargit sa gamme audio avec un produit qui ne cherche pas seulement à suivre la tendance des écouteurs ouverts. Avec les Enco Clip2, la marque veut redéfinir ce segment à sa façon, en mêlant design bijou, confort longue durée et promesse d’intelligence embarquée.

Le résultat ressemble moins à une simple paire d’écouteurs qu’à une tentative de montée en gamme très calculée.

Enco Clip2 : Un design ouvert pensé comme un objet de style

Les Enco Clip2 inaugurent chez OPPO un format Unibody Ear Cuff dans sa catégorie open-ear. La marque parle d’une silhouette inspirée d’une goutte d’eau, avec une finition brillante et un travail de surface plus raffiné que ce que l’on voit habituellement sur ce segment. Deux coloris sont annoncés : Luminous Gold, avec finition métallique NCVM, et Slate Grey, plus sobre dans son exécution.

OPPO met aussi fortement l’accent sur le confort. Chaque écouteur pèse 5,2 grammes, et la marque explique avoir optimisé l’ajustement à partir de l’analyse de 3 500 profils d’oreille.

La structure mêle une « Acoustic Ball » et un « Comfort Bean » pour mieux répartir les points de contact, tandis qu’un arc en alliage Ni-Ti à mémoire de forme est censé conserver sa flexibilité sur plus de 30 000 pliages. Le produit revendique en outre une certification TÜV Rheinland liée au confort de port.

Un open-ear qui veut convaincre aussi sur le son

Sur la partie audio, OPPO n’a visiblement pas voulu se contenter du strict minimum. Les Enco Clip2 embarquent un système double transducteur dynamique coaxial 11 mm + 9 mm, accompagné d’un double DAC, avec l’ambition d’améliorer la séparation des fréquences, la profondeur des basses et la clarté des aigus. Le réglage sonore a été développé avec Dynaudio, et les écouteurs prennent en charge le Hi-Res Audio ainsi que le codec LHDC 5.0, en plus de l’AAC et du SBC.

C’est un point important, car le marché des open-ear traîne encore une réputation ambiguë : plus confortables, souvent plus pratiques au quotidien, mais moins convaincants sur la restitution sonore que les intra-auriculaires classiques. Avec cette architecture double driver et un tuning signé Dynaudio,

OPPO essaie clairement de casser cette perception et de positionner les Enco Clip2 comme une alternative premium, pas comme un simple accessoire lifestyle.

IA, appels et confidentialité : OPPO veut moderniser l’expérience

Les Enco Clip2 s’appuient sur une puce AI quad-core en 6 nm avec NPU dédié pour le traitement audio en temps réel et l’adaptation du rendu selon les conditions d’écoute. Pour les appels, OPPO intègre un système baptisé Crystal-Clear Bone Calls, qui combine microphone à conduction osseuse, traitement vocal VPU et réduction de bruit par IA.

La marque met aussi en avant une technologie de champ sonore dipolaire pour limiter les fuites audio, ainsi qu’un « Private Soundstage » destiné à renforcer l’écoute privée.

L’ensemble est révélateur d’une évolution plus large du marché : les écouteurs ne sont plus seulement jugés sur leur musicalité, mais aussi sur leur capacité à gérer des usages hybrides — appels, mobilité, traduction, commandes gestuelles, interaction avec l’IA. OPPO ajoute ici des gestes de contrôle, un accès rapide à Gemini, Spotify et AI Translate, une traduction IA annoncée dans 24 langues, le contrôle à distance de l’appareil photo et un système d’alerte « Smart Drop Monitor ».

Une fiche technique solide pour un usage quotidien

Côté connectivité, les Enco Clip2 prennent en charge le Bluetooth 6.1, la connexion multipoint entre téléphone, tablette et PC, ainsi qu’une portée sans fil annoncée à 10 mètres. Les écouteurs sont certifiés IP55 pour la résistance à l’eau et à la poussière. OPPO annonce jusqu’à 9,5 heures d’autonomie en AAC sur les écouteurs seuls, ou 8 heures en LHDC, et jusqu’à 40 heures au total avec le boîtier en AAC, contre 36 heures en LHDC.

La recharge complète est donnée pour 60 minutes sur les écouteurs et 80 minutes pour l’ensemble écouteurs + boîtier via USB-C.

Sur le plan tarifaire, les OPPO Enco Clip2 sont lancés à 179 euros et sont déjà disponibles à la commande dans certains pays européens. À ce prix, OPPO ne vise pas l’entrée de gamme : la marque cherche plutôt à s’installer face aux modèles open-ear premium, avec un discours où le design compte autant que la technique.

OPPO ne lance pas seulement des écouteurs, il tente de fixer un standard

La phrase d’Eric Xiong, product manager des Enco Clip2, résume assez bien l’ambition : OPPO ne présente pas ce produit comme « un nouvel open-ear », mais comme une proposition destinée à faire référence dans la catégorie. Derrière la formule de communication, l’intention stratégique est assez lisible. La marque veut occuper un espace encore jeune, où les usages sont en train de se structurer et où aucun acteur n’a totalement verrouillé la définition du produit idéal.

Dans ce contexte, les Enco Clip2 apparaissent comme un produit charnière. Pas seulement parce qu’ils sont élégants, légers ou riches en fonctions, mais parce qu’ils traduisent une vision plus large : celle d’un audio portable qui doit être à la fois discret, intelligent, confortable et suffisamment premium pour exister dans un marché saturé d’écouteurs sans fil. Et sur ce terrain, OPPO ne cache plus ses ambitions.