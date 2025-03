GIMP 3.0 est là : une mise à jour majeure avec GTK3 et des fonctionnalités très attendues

Après 7 ans de travail, l’équipe du GNU Image Manipulation Program (GIMP) a officiellement publié GIMP 3.0, une mise à jour majeure du célèbre éditeur d’images open-source. Cette version apporte des améliorations significatives en termes de performances, d’interface utilisateur et de fonctionnalités, rendant le logiciel plus moderne et plus puissant.

L’un des changements les plus importants de GIMP 3.0 est la transition vers GTK3, remplaçant l’ancienne bibliothèque GTK2. Ce passage permet :

Une interface plus moderne et réactive

Une meilleure performance générale de l’application

Une prise en charge améliorée des écrans HiDPI pour des visuels plus nets

Une compatibilité accrue avec Wayland sous Linux, assurant une intégration plus fluide avec les serveurs d’affichage modernes

GIMP 3.0: Des fonctionnalités attendues depuis longtemps

GIMP 3.0 introduit enfin des outils réclamés depuis des années par la communauté :

Modification non destructive des filtres : Les filtres peuvent désormais être prévisualisés en temps réel sur la toile, sans altérer l’image d’origine.

Sélection et manipulation de plusieurs calques simultanément : Une énorme avancée qui permet de déplacer, transformer ou appliquer des effets sur plusieurs calques en une seule action.

Améliorations du texte : Ajout d’effets comme les ombres, contours et biseaux Possibilité de modifier le texte après application des styles, offrant plus de flexibilité aux designers



Compatibilité améliorée et nouvelles intégrations

Meilleure prise en charge des tablettes graphiques Wacom : idéal pour les artistes numériques ayant besoin d’un contrôle précis.

Prise en charge étendue des plugins : GIMP 3.0 supporte désormais Python 3, JavaScript, Lua et Vala, donnant plus de liberté aux développeurs pour créer de nouvelles extensions.

Compatibilité accrue avec les formats de fichiers : Support des fichiers BC7 DDS Amélioration de l’export PSD, facilitant le travail collaboratif avec Photoshop et d’autres logiciels.



Un avenir plus rapide pour les mises à jour

GIMP 3.0 est désormais disponible sur GNU/Linux, macOS et Windows et peut être téléchargé sur le site officiel de GIMP. L’équipe de développement a annoncé son intention d’accélérer le cycle des mises à jour pour la série 3.X, avec GIMP 3.2 prévu d’ici un an. Cette nouvelle approche vise à publier des améliorations plus fréquemment, même si chaque mise à jour contient moins de nouvelles fonctionnalités.

Avec cette version 3.0, GIMP franchit un cap important et se positionne comme une alternative toujours plus crédible à Photoshop et aux autres logiciels d’édition d’images.