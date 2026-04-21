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Huawei WATCH Buds 2 : la montre qui cache des écouteurs, et qui pousse le concept plus loin

Huawei WATCH Buds 2 : la montre qui cache des écouteurs, et qui pousse le concept plus loin

Huawei n’en est pas à son premier essai dans l’hybride audio-wearable, mais avec la Huawei WATCH Buds 2, la marque affine une idée encore unique sur le marché : fusionner une smartwatch et des écouteurs entièrement sans fil dans un seul objet.

Une proposition audacieuse, qui gagne en maturité… sans totalement effacer ses compromis.

Huawei WATCH Buds 2 : Un design toujours aussi singulier (et assumé)

Le principe reste fascinant : un cadran qui s’ouvre pour révéler une paire d’écouteurs parfaitement intégrés. Sur cette seconde génération, Huawei muscle la construction avec :

Un boîtier en alliage de titane

Un revêtement nano renforcé (résistance accrue)

Une structure plus robuste malgré la charnière

Avec 54,5 g sur la balance et 14,69 mm d’épaisseur, la montre reste relativement imposante, mais c’est le prix à payer pour cette intégration unique.

Le design « double aile » et les finitions (noir, argent, brun) visent clairement un positionnement premium — presque horloger dans l’intention.

Un écran au niveau des standards haut de gamme

Huawei ne néglige pas la partie smartwatch. L’écran AMOLED LTPO de 1,5 pouce atteint 3000 nits, avec des bordures réduites (-36 %), un meilleur ratio écran/corps et une définition nette (466 × 466 pixels). On est ici au niveau des meilleures montres du marché en lisibilité extérieure, ce qui était indispensable pour un produit déjà « chargé » côté concept.

Des écouteurs intégrés… mais pas au rabais

Les écouteurs intégrés ne sont pas un simple gadget. Huawei a travaillé plusieurs points clés : Réduction de bruit active (ANC), mode transparence, micro à conduction osseuse pour les appels et ajustement audio en temps réel selon l’oreille. Le système reconnaît automatiquement gauche/droite, ce qui simplifie l’usage.

Côté autonomie, on reste sur des chiffres modestes : 4 heures sans ANC et 3 heures avec ANC. C’est clairement en dessous de vrais écouteurs premium, mais acceptable pour un usage « always with you ».

Une interaction pensée pour la fluidité

L’un des détails les plus intéressants est le contrôle gestuel étendu : Tap sur l’écouteur, Tap sur l’oreille et Tap sur la joue. Ce type d’interaction montre que Huawei cherche à rendre l’expérience naturelle, sans multiplier les interfaces.

La montre sert aussi de hub avec une interface dédiée aux écouteurs, un accès rapide aux réglages audio et une synchronisation instantanée.

Santé et sport : une base solide, sans révolution

La Huawei WATCH Buds 2 embarque un arsenal classique mais complet avec un suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2, d’une lecture de la variabilité de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et de détection de l’apnée et une détection de l’arythmie. Avec en bonus un suivi émotionnel (12 états) et une estimation du risque glycémique (non médical).

Côté sport, plus de 90 modes avec analyse assistée par IA.

On reste dans la continuité de l’écosystème Huawei : fiable, complet, mais sans rupture majeure sur cette génération.

Une fiche technique dense… avec des compromis évidents

Ce type de produit impose forcément des choix :

Pas de haut-parleur ni micro sur la montre

Étanchéité limitée (charnière oblige)

Autonomie réduite (3 jours)

Écouteurs moins endurants que des modèles dédiés

En échange, Huawei offre un avantage clé : tout avoir au poignet, en permanence.

Prix et positionnement

Avec un tarif entre 3 488 et 3 988 yuans (~ 435 – 500 euros), la WATCH Buds 2 se place clairement sur le segment premium. Ce n’est pas un produit de masse. C’est un objet expérimental… mais désormais crédible.

La Huawei WATCH Buds 2 n’est pas là pour battre une Apple Watch ou des AirPods sur leurs terrains respectifs. Elle propose autre chose. Une vision où la montre devient un hub personnel, les accessoires disparaissent dans l’objet et k’expérience prime sur la spécialisation.

C’est imparfait, mais c’est aussi ce qui rend le produit intéressant. Dans un marché où tout converge vers des formats similaires, Huawei tente encore de redéfinir la forme même du wearable.

Et ça, peu de marques osent encore le faire.