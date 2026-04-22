Il aura fallu des années de réunions maladroites, de mains levées par erreur et de sorties de call au mauvais moment, mais Microsoft finit par corriger l’un des petits défauts les plus irritants de Teams.

La plateforme prépare une refonte de sa barre d’outils en réunion, avec une idée simple : remettre un peu de logique là où l’interface créait de la friction.

Teams : Une refonte pensée pour réduire les erreurs les plus embarrassantes

Selon l’élément 560321 du Microsoft 365 Roadmap, prévu en disponibilité générale en juin 2026, Microsoft va retirer le bouton « Lever la main » de la barre principale des réunions Teams. Il sera désormais rangé sous le bouton Réactions, ce qui doit limiter les clics involontaires entre deux fonctions visuellement proches.

Microsoft indique aussi que le bouton Partir sera isolé à droite de la fenêtre de réunion, pour éviter les mauvaises manipulations et la chasse au bouton en fin d’appel.

Ce changement peut sembler mineur, mais il touche à quelque chose de très concret : dans un outil de réunion utilisé toute la journée, les micro-frictions deviennent vite des irritants structurels. Et, Teams en avait quelques-unes devenues presque folkloriques.

Une barre d’outils plus personnalisable, enfin adaptée aux usages réels

L’autre nouveauté importante de cette refonte, c’est la personnalisation de la barre d’outils. Microsoft indique que les utilisateurs pourront épingler, désépingler et réorganiser les commandes selon leur manière de travailler. Autrement dit, Teams abandonne un peu sa logique rigide au profit d’une interface plus modulaire.

C’est un signal intéressant. Sur les suites collaboratives, la bataille ne se joue plus seulement sur l’ajout de nouvelles fonctions, mais sur la qualité de l’expérience répétée des gestes les plus simples : activer son micro, partager son écran, réagir, quitter une réunion. Microsoft semble enfin traiter cette couche d’usage avec plus de sérieux.

Microsoft prépare aussi un vrai test audio avant l’entrée en réunion

En parallèle, Microsoft travaille sur une autre amélioration très attendue : un test du microphone et des haut-parleurs avant de rejoindre une réunion. L’élément 560074 du Microsoft 365 Roadmap annonce une fonction « Micro et haut-parleur de test » permettant d’enregistrer un court extrait audio puis de le réécouter depuis l’écran de pré-join, avec une disponibilité indiquée pour mai 2026 sur desktop et Mac, y compris dans certains environnements gouvernementaux.

Là encore, ce n’est pas spectaculaire, mais c’est exactement le type d’amélioration qui change la qualité perçue d’un produit. Microsoft corrige moins la réunion « waouh » que la réunion quotidienne, celle où l’on veut simplement éviter de demander une énième fois : « Vous m’entendez ? »

Une évolution discrète, mais révélatrice

Microsoft n’a pas encore publié de visuels détaillés de cette nouvelle barre d’outils, et le Roadmap rappelle que les dates peuvent encore évoluer. Mais la direction est claire : Teams cherche à devenir moins encombré, moins piégeux et plus configurable.

Au fond, cette mise à jour dit quelque chose de plus large sur la maturité des outils collaboratifs. À ce stade, il ne suffit plus d’ajouter de l’IA, des résumés ou des fonctions premium. Les plateformes doivent aussi résoudre les petites absurdités du quotidien. Et parfois, déplacer un bouton vaut presque autant qu’inventer une nouvelle fonctionnalité.