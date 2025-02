Huawei Mate XT : le smartphone à triple pli arrive en Europe !

Après son officialisation en Chine l’année dernière, le Huawei Mate XT, premier smartphone au monde doté d’un écran à triple pli, est enfin disponible sur le marché mondial. Cette innovation marque une avancée significative dans le domaine des smartphones pliables et offre de nouvelles perspectives en matière d’expérience utilisateur.

Le Mate XT se distingue par son écran OLED LTPO flexible de 90 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Sa particularité réside dans sa capacité à se plier de trois manières différentes :

Replié : un écran de 6,4 pouces en résolution full HD+ compact et facile à utiliser d’une seule main.

Semi-ouvert : un écran de 7,9 pouces 2K, idéal pour le multitâche et la navigation web.

Entièrement ouvert : une tablette de 10,2 pouces 3K, parfaite pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou travailler.

Cette transition fluide est rendue possible grâce à un écran OLED LTPO flexible de 90 Hz, offrant une résolution 3K en mode tablette. Huawei souligne que l’épaisseur de l’appareil en mode tablette n’est que de 3,6 mm, ce qui témoigne d’une ingénierie de pointe.

Huawei a mis l’accent sur la robustesse de son écran, utilisant des matériaux flexibles multi-directionnels et un verre UTG ultra-résistant pour garantir une durabilité accrue.

Mate XT, des performances et une autonomie à la hauteur

Le design du Mate XT Ultimate Design est à la fois élégant et robuste. Disponible en noir et rouge, il présente des accents dorés autour des charnières, des bords et du module caméra. Huawei a intégré une structure laminée composite ultra-résistante, augmentant ainsi la résistance aux impacts. La charnière, inspirée de la station spatiale Tiangong, permet un pliage interne et externe sans espace, garantissant une durabilité accrue.

Le Mate XT est équipé d’un puissant processeur Kiron, probablement le Kirin 9010 5G, offrant des performances fluides et rapides pour toutes les utilisations. Il dispose de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, permettant de stocker une grande quantité de données et d’exécuter plusieurs applications simultanément.

Sa batterie de 5600 mAh, la plus fine au monde selon Huawei, assure une autonomie suffisante pour une journée entière d’utilisation. Il est compatible avec la charge rapide filaire de 66W et la charge rapide sans fil de 50W, permettant de recharger rapidement l’appareil.

Une caméra polyvalente

Le Mate XT embarque un système de caméra XMAGE polyvalent, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable (f/1.4 à f/4.0), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique 5.5x de 12 mégapixels. Il offre ainsi des photos de qualité dans toutes les situations, ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Le smartphone fonctionne sous HarmonyOS 4.2, le système d’exploitation propre à Huawei. Il intègre l’assistant vocal Xiaoyi, connu internationalement sous le nom de Celia, offrant des fonctionnalités AI telles que la conversion vocale en texte, le partage d’écran automatique, la traduction de documents en temps réel et la retouche photo. Ces outils visent à améliorer l’expérience utilisateur en facilitant les tâches quotidiennes.

Le Huawei Mate XT est disponible en noir et en rouge au prix de 3 499 euros en Europe.

Avec le Mate XT Ultimate Design, Huawei repousse les limites de l’innovation en matière de smartphones pliables, offrant une combinaison unique de design, de performance et de polyvalence.