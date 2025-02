Grok 3 : Deep Search, Big Brain et jeux vidéo, l’IA de xAI se met à jour !

xAI, l’entreprise d’IA dirigée par Elon Musk, a annoncé Grok-3, son dernier modèle d’IA, lors d’une diffusion en direct. L’objectif est clair : combler rapidement les lacunes pratiques pour rendre son chatbot accessible au grand public, plutôt que de se contenter de discours sur la compréhension de l’univers.

Grok -3 se distingue par ses capacités de « raisonnement avancé », lui permettant de décomposer les instructions en tâches plus petites et de vérifier ses propres réponses avant de les fournir.

Grok -3 se décline en deux versions : Grok-3 et Grok-3 mini, cette dernière étant optimisée pour les environnements à faible puissance de calcul. Grok -3 offre des fonctionnalités telles que DeepSearch, Think et Big Brain. Selon les benchmarks de l’entreprise, Grok-3 surpasse GPT-4o d’OpenAI, Gemini, Claude et DeepSeek dans des tâches telles que le codage, les mathématiques et la résolution de problèmes scientifiques. Une version preview de Grok-3 a atteint 1 400 points sur le classement Chatbot Arena (LMSYS), dépassant Gemini 2.0 Flash Thinking et DeepSeek.

Elon Musk affirme que Grok-3 est une « IA qui recherche la vérité au maximum, même si cette vérité est parfois en contradiction avec le politiquement correct ». Les précédentes versions du chatbot xAI ont été critiquées pour avoir diffusé de la désinformation électorale et avoir eu moins de garde-fous sur la génération de texte en image.

Un défi de taille : l’accès et l’adoption

Malgré ses performances, Grok-3 devra relever le défi de l’adoption par le grand public. L’accès initial sera réservé aux abonnés X Premium+, actuellement le niveau d’abonnement X le plus élevé, au prix de 25,20 euros par mois ou 262,80 euros par an. Les utilisateurs éligibles auront accès aux fonctionnalités de Grok-3 telles que le raisonnement, DeepSearch, des limites d’utilisation plus élevées et un accès anticipé aux nouveaux outils.

Un abonnement SuperGrok distinct offrira un accès prioritaire à Grok-3 et des limites de génération d’images plus élevées, limité à l’application mobile Grok et au site Web Grok.com (pas encore disponible en Europe).

Rattraper les tendances

xAI semble vouloir rattraper son retard sur les tendances actuelles du marché des chatbots :

Raisonnement et réflexion améliorés : Grok-3 met l’accent sur le raisonnement et la réflexion , avec son mode Think, analogue aux modèles de la série o d’OpenAI. Les utilisateurs peuvent voir le cheminement de la pensée en temps réel, ce qui améliore les performances dans les domaines scientifiques, mathématiques et liés au codage. L’outil Big Brain de Grok-3 permet de gérer des scénarios plus complexes.

, avec son mode Think, analogue aux modèles de la série o d’OpenAI. Les utilisateurs peuvent voir le cheminement de la pensée en temps réel, ce qui améliore les performances dans les domaines scientifiques, mathématiques et liés au codage. L’outil Big Brain de Grok-3 permet de gérer des scénarios plus complexes. Agents d’IA : xAI se lance également dans la course aux agents d’IA avec DeepSearch , analogue à Deep Research de Google Gemini et aux produits concurrents de Perplexity et OpenAI. DeepSearch effectue une recherche sur le Web, compile un rapport complet et cite ses sources.

, analogue à Deep Research de Google Gemini et aux produits concurrents de Perplexity et OpenAI. DeepSearch effectue une recherche sur le Web, compile un rapport complet et cite ses sources. Interaction vocale : Un mode d’interaction vocale avec mémoire conversationnelle sera bientôt disponible sur Grok, analogue au mode vocal avancé de ChatGPT et Gemini Live de Google Gemini.

Trouver l’attrait pour le grand public

Malgré ses efforts, xAI a encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec OpenAI et Google en matière d’agents d’IA. OpenAI propose Operator, un agent capable d’effectuer des tâches Web complexes, et un système de plugins ChatGPT qui intègre des plateformes comme Zapier, Expedia et Slack.

Google tire parti de son vaste écosystème d’applications et de produits, avec une intégration profonde avec Android et Workspace. DeepSeek a déjà été adopté par des marques comme Honor, tandis qu’Apple a intégré une pile d’intelligence ChatGPT sur des millions d’appareils et a conclu un accord avec Alibaba pour la Chine.

xAI a fait preuve d’ambition avec Grok-3, en proposant un chatbot performant avec des fonctionnalités innovantes. Le défi majeur reste de trouver l’attrait pour le grand public et de convaincre les entreprises d’adopter Grok-3. La stratégie de prix et la capacité de xAI à conclure des partenariats stratégiques seront déterminantes pour le succès de Grok-3.