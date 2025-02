OnePlus Watch 3 : Autonomie de 5 jours, couronne rotative et suivi de santé amélioré !

La OnePlus Watch 2 de l’année dernière a connu un succès retentissant, car elle a corrigé de nombreuses erreurs et apporté plusieurs améliorations par rapport à la montre originale. Cependant, elle n’était pas parfaite, car elle manquait de fonctions avancées de suivi de la santé, ce qui a conduit de nombreuses personnes à négliger la montre.

Aujourd’hui, OnePlus revient avec la OnePlus Watch 3, qui apporte de sérieuses améliorations, notamment une couronne rotative fonctionnelle.

Caractéristiques de la OnePlus Watch 3

La nouvelle OnePlus Watch 3 arbore un design asymétrique et un cadre en titane. Cela ajoute une touche de luxe et un attrait premium à la montre elle-même. Cela dit, la montre est plus élégante et plus attrayante cette fois-ci, en particulier dans la variante Obsidian Titanium.

Cependant, c’est la couronne rotative qui est enfin fonctionnelle et qui constitue le point fort de la OnePlus Watch 3. Oui, vous pouvez désormais utiliser le cadran pour naviguer dans les menus dans WatchOS. Elle sert également de bouton d’alimentation. Tous ces changements de design font de la OnePlus Watch 3 un modèle lourd, puisqu’elle pèse 49,7 g pour une épaisseur de 11,75 mm.

Ce poids supplémentaire permet également d’accueillir un écran plus grand de 1,5 pouce. Il offre une luminosité maximale de 2 200 nits, soit 120 % plus lumineux que le modèle précédent. Les bordures plus fines offrent un affichage plus immersif. Une nouvelle option de cadran vidéo permet de personnaliser la montre avec ses propres clips. Celui-ci est protégé par un verre saphir et une batterie plus grande de 631 mAh. Celle-ci devrait durer environ 5 jours en mode batterie intelligente. La OnePlus Watch 3 est équipée d’un processeur Snapdragon W5+ et d’un processeur BES2800 associé à 32 Go de stockage. Cette configuration à double puce est nécessaire pour faire fonctionner WearOS et RTOS côte à côte.

Comme mentionné, elle apporte également des améliorations à ses fonctions de santé. La OnePlus Watch 3 est dotée de trois nouveaux capteurs. Il s’agit d’un capteur de fréquence cardiaque optique à 8 canaux, d’un capteur de température du poignet et d’un capteur d’oxymètre de pouls à 16 canaux. Cela permet à la montre d’offrir des données en temps réel avec la fonction Bilan de santé en 60 secondes de OnePlus. Celle-ci affiche des données sur votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre bien-être mental, la température de votre poignet, la qualité de votre sommeil et votre âge vasculaire.

La OnePlus Watch 3 peut même effectuer des mesures d’électrocardiogramme. OnePlus a également amélioré le suivi du sommeil, ajouté 100 modes sportifs différents et mis à jour son application OHealth afin d’afficher les données de santé et d’autres indicateurs de manière ordonnée.

OnePlus Watch 3 : prix et disponibilité

La OnePlus Watch 3 sera disponible en deux couleurs, à savoir Obsidian Titanium et Emerald Titanium. Elle est proposée au prix de 299 euros et peut être précommandée dès aujourd’hui. Les livraisons débuteront le 25 février 2025.