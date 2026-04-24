Lancé en 2021, à l’époque où la plateforme s’appelait encore Twitter, Communautés devait offrir à X son équivalent des forums d’intérêt : des espaces où des groupes d’utilisateurs pouvaient se retrouver autour d’une passion, d’un sujet ou d’une scène culturelle.

Cinq ans plus tard, le verdict est brutal : X a décidé de fermer la fonctionnalité Communautés, au motif qu’elle était très peu utilisée, coûteuse à modérer et largement parasitée par le spam.

Une fermeture qui dit beaucoup plus qu’un simple ménage produit

La justification avancée par X est particulièrement sévère. Nikita Bier, responsable produit, affirme que Communautés était utilisée par moins de 0,4 % des utilisateurs, tout en concentrant 80 % des signalements liés au spam, aux arnaques financières et aux malwares sur la plateforme.

Il ajoute que la fonctionnalité pouvait monopoliser jusqu’à la moitié du temps de l’équipe produit certaines semaines.

Autrement dit, Communautés n’était pas seulement marginale. Elle était devenue, aux yeux de X, un mauvais investissement structurel : peu d’usage, beaucoup de friction, et un coût opérationnel disproportionné. Pour une entreprise qui cherche désormais à lancer rapidement de nouveaux produits et à rationaliser ses ressources, ce genre de déséquilibre devient presque impossible à défendre.

Le vrai problème : Communautés ne servait plus vraiment à créer des communautés

Selon TechCrunch, une partie des communautés les plus actives n’étaient plus utilisées comme des espaces de discussion au sens classique, mais comme des canaux d’acquisition pour des créateurs, notamment vers Kick, ou comme des hubs de « clipping » rémunéré — c’est-à-dire des réseaux organisés pour repartager des extraits vidéo afin de générer de l’audience ailleurs. Bier lui-même a ironisé en qualifiant le projet de « version Temu de Reddit ».

C’est sans doute le point le plus intéressant. X ne ferme pas seulement une fonctionnalité faible. La plateforme reconnaît implicitement qu’elle n’a jamais réussi à bâtir un véritable produit communautaire durable, capable de rivaliser avec Reddit, Discord ou même certains usages de Facebook Groups.

L’idée était bonne, mais l’exécution n’a jamais trouvé son équilibre entre animation, modération et valeur réelle pour les utilisateurs.

X pousse désormais XChat et les flux IA à la place

La fermeture de Communities s’inscrit dans un mouvement plus large. X oriente désormais les utilisateurs vers XChat, son expérience de discussion de groupe, avec des liens publics rejoignables pour faire migrer les membres.

Les chats peuvent désormais accueillir jusqu’à 500 personnes, avec un objectif de 1 000 à court terme. La fermeture opérationnelle de Communautés reste fixée au 6 mai 2026, mais la fenêtre de migration pour les administrateurs a été prolongée jusqu’au 30 mai.

En parallèle, X a lancé cette semaine ses Custom Timelines pour les abonnés Premium sur iOS, des flux thématiques personnalisés par Grok autour de plus de 75 sujets. Là où Communautés proposait des espaces statiques et semi-fermés, X mise désormais sur deux logiques plus compatibles avec sa vision actuelle : le chat temps réel d’un côté, et les flux pilotés par l’IA de l’autre.

Une plateforme qui choisit la vitesse plutôt que la profondeur

Nikita Bier expliquait déjà en mars que l’équipe X avait trouvé un rythme de lancement de deux à trois nouvelles fonctionnalités par semaine. Ce détail compte. Il montre que X préfère aujourd’hui tester, itérer et remplacer rapidement, plutôt que de maintenir des produits lourds qui exigent beaucoup de modération humaine et génèrent peu de traction.

C’est aussi pour cela que Communautés ne cadrait plus avec la nouvelle grammaire produit de la plateforme. Un espace communautaire sain demande du temps, des règles, de la gouvernance et une culture d’usage. À l’inverse, X semble privilégier des formats plus légers, plus viraux et plus facilement intégrables à son cœur algorithmique : messagerie, recommandations IA, paiements, outils créateurs.

X ne tue pas l’idée de communauté, il la reformate

Bier a pris soin de préciser que X « n’abandonne pas les communautés », mais cherche une autre manière de les organiser. C’est probablement la bonne lecture de cette décision. La plateforme ne renonce pas à l’idée d’agréger des gens par intérêt ; elle abandonne simplement le format hérité des forums internes. À la place, elle veut des groupes plus fluides via XChat, et des centres d’intérêt distribués via Grok et les timelines personnalisées.

Le problème, c’est que ce basculement change la nature même de l’expérience. Une communauté, au sens fort, ne se résume pas à un chat élargi ni à un flux personnalisé. Elle suppose de la mémoire collective, des codes, de la continuité, parfois même de la modération locale. En fermant Communautés, X choisit donc l’efficacité produit — mais peut-être au prix d’une certaine profondeur sociale.

La fermeture de Communautés raconte finalement deux choses à la fois. D’un côté, c’est un aveu : X n’a pas su faire vivre un produit communautaire crédible. De l’autre, c’est un signal très clair sur l’avenir de la plateforme : moins de structures « forum », plus de conversations en direct, plus de personnalisation IA, plus d’outils pensés pour la circulation rapide de contenu.

Dans cette logique, Communautés n’était pas seulement sous-utilisée. Elle appartenait déjà à une autre époque du produit X.