Honor : YOYO s’enrichit avec l’IA DeepSeek R1 pour une expérience encore plus intelligente !

La tendance de l’IA ne semble pas prête de s’essouffler. OpenAI a lancé le mouvement avec ChatGPT, et de nombreux concurrents l’ont rejoint, notamment Google, Meta et Claude. Mais le plus grand bouleversement dans le domaine de l’IA depuis le lancement d’OpenAI pourrait bien venir de Chine. Un acteur relativement nouveau dans ce domaine, DeepSeek, a fait sensation le mois dernier avec son modèle R1, une IA axée sur le raisonnement qui surpasse GPT-4o dans les benchmarks et qui est open source.

DeepSeek R1 est disponible sous la licence MIT, ce qui signifie qu’il peut être utilisé librement à des fins commerciales et académiques. Et cette liberté semble déjà avoir un impact. De grandes marques de smartphones envisageraient d’intégrer DeepSeek R1 à leurs assistants IA. Huawei a déjà sauté le pas, et maintenant Honor lui emboîte le pas.

Honor et DeepSeek R1: un partenariat stratégique

Honor a officiellement annoncé qu’une version améliorée de son assistant interne, YOYO – actuellement exclusif au marché chinois – sera alimentée par DeepSeek R1.

Selon Honor, YOYO compte plus de 130 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Désormais, avec l’intégration de DeepSeek R1, l’entreprise promet un bond en avant significatif en termes de performances.

Honor se concentre sur l’amélioration du traitement du langage naturel, visant à rendre YOYO plus réactif et conscient du contexte. Le raisonnement logique et une compréhension contextuelle plus approfondie sont également des domaines clés où DeepSeek R1 devrait faire la différence. Essentiellement, Honor souhaite que son assistant soit plus intuitif, gère plus efficacement les tâches complexes et offre une expérience plus intelligente et plus personnalisée.

Une interaction fluide et intuitive

L’approche de l’entreprise est axée sur une interaction fluide. Les utilisateurs en Chine peuvent utiliser la version mise à jour de YOYO en accédant à la section « Agent IA » en balayant l’écran vers le haut depuis le bas de leur appareil, puis en sélectionnant « DeepSeek-R1 ».

Le déploiement commence le 8 février et sera disponible pour les utilisateurs de smartphones Honor en Chine exécutant MagicOS 8.0 ou une version ultérieure. Pour activer la mise à niveau alimentée par DeepSeek, les utilisateurs devront mettre à jour l’application YOYO vers la version 80.0.1.503 ou supérieure. Pour l’instant, la mise à niveau est exclusive à la Chine, mais on ne sait pas encore si Honor prévoit de la proposer sur les marchés mondiaux.