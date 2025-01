Accueil » Operator : l’IA d’OpenAI qui navigue et agit pour vous est lancée !

Operator : l’IA d’OpenAI qui navigue et agit pour vous est lancée !

OpenAI a dévoilé une version de recherche de son tout nouvel agent d’IA baptisé Operator, conçu pour accomplir des tâches en ligne à votre place.

Annoncé dans un article de blog officiel, Operator utilise un navigateur intégré pour consulter des pages Web et interagir avec elles, en utilisant des actions telles que taper, cliquer et faire défiler. Dans un premier temps, cette fonctionnalité est disponible uniquement aux États-Unis pour les abonnés au forfait ChatGPT Pro, facturé 200 dollars par mois.

Comment fonctionne Operator ?

Operator s’appuie sur un modèle appelé Computer-Using Agent, combinant les capacités de vision de GPT-4o avec un raisonnement avancé obtenu par apprentissage par renforcement. Grâce à cette technologie, l’agent peut :

« Voir » des captures d’écran des pages web.

Interagir directement avec les interfaces utilisateur graphiques (GUI) en utilisant des actions similaires à celles d’une souris et d’un clavier.

Contrairement aux intégrations API classiques, Operator fonctionne comme un utilisateur humain, sans nécessiter de personnalisation pour chaque site web.

Principales fonctionnalités

Raisonnement et auto-correction : Operator peut analyser ses actions et se corriger en cas d’erreur.

Intervention de l’utilisateur : Lorsqu’un site demande des informations sensibles (comme des identifiants de connexion), Operator sollicite l’utilisateur pour effectuer ces actions. Il en va de même pour les tâches critiques, comme envoyer un e-mail.

Refus des demandes inappropriées : OpenAI a intégré des mécanismes pour bloquer les contenus nuisibles et refuser les requêtes allant à l’encontre des règles éthiques.

Partenariats et domaines d’application

OpenAI collabore avec plusieurs grandes entreprises, notamment DoorDash, Instacart, OpenTable, Priceline, StubHub, Thumbtack, et Uber. Ces partenariats visent à répondre à des besoins concrets, comme réserver des restaurants via OpenTable, commander des courses sur Instacart ou encore réserver des trajets avec Uber.

Cependant, OpenAI précise que certains processus complexes, comme la création de diaporamas ou la gestion de calendriers, peuvent encore poser des défis à Operator.

Bien qu’encore en phase expérimentale, OpenAI prévoit d’élargir la disponibilité d’Operator aux abonnés des forfaits Plus, Team, et Enterprise. L’objectif ultime est d’intégrer ces capacités directement dans ChatGPT, rendant l’agent accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Avec Operator, OpenAI entend révolutionner l’interaction avec l’IA en offrant un assistant capable de simplifier la navigation et les tâches en ligne. Cependant, comme tout outil innovant, son efficacité et sa sécurité feront l’objet d’une surveillance accrue, notamment en ce qui concerne la gestion des données sensibles et l’adhérence aux normes éthiques.