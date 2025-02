AI Pin : HP rachète les actifs de Humane, le gadget disparaît

Humane, la startup derrière le AI Pin, un gadget d’intelligence artificielle portable controversé, annonce l’arrêt de la commercialisation du AI Pin et la fin de ses services. Les utilisateurs actuels verront leur appareil devenir inutilisable dans 10 jours.

Lancé il y a un an, le AI Pin était présenté comme un appareil révolutionnaire, capable d’exploiter la puissance de l’IA sans écran, en utilisant des commandes vocales et en projetant des informations sur la paume de la main. Malgré l’engouement initial, le gadget à 699 dollars, nécessitant un abonnement mensuel de 24 dollars, s’est avéré être un échec commercial. Les critiques ont pointé du doigt des fonctionnalités limitées et boguées, ruinant l’expérience utilisateur.

Dans le même temps, HP annonce l’acquisition de technologies d’intelligence artificielle clé auprès de Humane, incluant la plateforme Cosmos et un portefeuille de plus de 300 brevets et demandes de brevets. Cette opération, d’un montant de 116 millions de dollars, vise à transformer HP en une entreprise davantage axée sur l’expérience utilisateur.

L’acquisition permettra d’intégrer les ingénieurs, architectes et innovateurs de Humane au sein de l’organisation Technologie et Innovation de HP, avec la création d’un nouveau laboratoire d’IA baptisé HP IQ. Ce laboratoire se concentrera sur le développement d’un écosystème intelligent pour les produits et services HP, adapté au futur du travail.

HP souhaite exploiter l’IA pour créer une nouvelle génération d’appareils capables de gérer les requêtes d’IA localement et dans le cloud. L’objectif est d’offrir des expériences utilisateur plus fluides et intuitives, en intégrant l’IA dans tous les produits HP, des PC aux imprimantes intelligentes en passant par les salles de conférence connectées.

Une vision partagée pour le futur du travail sans le AI Pin

HP et Humane partagent une vision commune du futur du travail, où l’IA joue un rôle central dans l’amélioration de la productivité et de l’efficacité. L’expertise de Humane en matière de conception et d’intégration de technologies d’IA, combinée à l’envergure mondiale et à l’excellence opérationnelle de HP, permettra de créer des solutions innovantes pour les entreprises et les employés.

Cette acquisition stratégique permettra à HP de renforcer son expertise en matière d’IA et de développer des produits et services plus intelligents et performants. L’entreprise se positionne ainsi comme un acteur majeur dans la transformation du monde du travail à l’ère de l’intelligence artificielle.