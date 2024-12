Deep Research : Google automatise vos recherches en ligne avec l’IA Gemini

Google a récemment dévoilé Deep Research, un outil propulsé par son modèle d’IA Gemini 2.0, qui permet aux utilisateurs de déléguer des tâches de recherche en ligne à son chatbot avancé.

Cet outil, pour l’instant disponible uniquement en anglais et réservé aux abonnés Gemini Advanced, pourrait transformer la manière dont les utilisateurs explorent et collectent des informations sur le Web.

S’appuyant sur les bases posées par Gemini 1.0 et Gemini 1.5, la nouvelle famille Gemini 2.0 introduit des améliorations significatives, notamment des capacités multimodales renforcées, permettant une production native d’images et de sons. Ces avancées rapprochent Google de la création d’agents IA capables de comprendre et d’interagir avec le monde d’une manière plus humaine.

Google prévoit de lancer d’autres modèles de la famille Gemini 2.0, notamment Gemini 2.0 Pro, qui devrait suivre une stratégie de sortie expérimentale similaire. Ces futurs modèles visent à renforcer les bases établies par Gemini 2.0 Flash.

Comment fonctionne Deep Research ?

Avec Deep Research, vous pouvez demander à Gemini de rechercher un sujet précis. L’IA élaborera alors un plan de recherche multi-étapes, que vous pouvez modifier ou approuver. Voici comment le processus se déroule :

Création d’un plan de recherche : Gemini commence par structurer un plan détaillé pour explorer différentes facettes du sujet. Recherche en ligne : L’IA parcourt le Web pour collecter des informations pertinentes, en répétant plusieurs cycles de recherches connexes pour approfondir ses résultats. Rapport final : À la fin de sa mission, Deep Research génère un rapport contenant les principales conclusions, accompagné de liens vers les sources utilisées. Personnalisation et exportation : Vous pouvez demander à Gemini d’enrichir certaines sections ou d’affiner le rapport, puis exporter le document final vers Google Docs pour une utilisation ultérieure.

Un outil pour simplifier vos recherches

Google positionne Deep Research comme une solution destinée à automatiser les recherches complexes, en s’inspirant des fonctionnalités déjà disponibles sur des outils comme Perplexity AI. Là où cet outil se distingue, c’est dans sa capacité à :

Élaborer des rapports détaillés et sourcés.

Faciliter l’exploration multi-étapes pour creuser plus profondément un sujet.

Intégrer directement les recherches dans l’écosystème Google, notamment Google Docs.

Pour tester Deep Research, les abonnés Gemini Advanced doivent sélectionner l’option « Gemini 1.5 Pro with Deep Research » dans le menu déroulant des modèles disponibles sur le site Web de Gemini.

Une avancée dans l’IA agentique

Deep Research est l’un des premiers exemples concrets de l’approche agentique que Google cherche à développer avec Gemini 2.0. L’IA agentique vise à dépasser les simples interactions conversationnelles pour permettre aux bots d’exécuter des tâches autonomes et complexes pour le compte des utilisateurs. Cette vision est partagée par d’autres géants du secteur, comme OpenAI et Anthropic, qui explorent également des systèmes d’IA capables d’agir de manière proactive.

En parallèle, Google a annoncé la mise à disposition de Gemini Flash 2.0, une version plus rapide de son modèle d’IA, pour les développeurs. Cela permet à ces derniers d’intégrer les capacités avancées de Gemini dans leurs propres produits et services.

Pour l’instant, Deep Research est limité aux utilisateurs anglophones et aux abonnés Gemini Advanced sur la version Web. Cependant, Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à davantage d’utilisateurs et langues à mesure que la technologie mûrit. En attendant, cet outil offre un aperçu fascinant de la manière dont l’IA peut simplifier des tâches fastidieuses, comme la recherche en ligne, tout en garantissant la transparence grâce à des liens vers les sources d’information.

Vers une nouvelle ère de recherche automatisée

Avec Deep Research, Google s’inscrit dans une tendance croissante où l’IA devient un assistant proactif, capable de naviguer dans la complexité croissante de l’information en ligne. Si les débuts sont prometteurs, la prochaine étape sera de démocratiser cet outil en élargissant son accessibilité et en affinant ses performances pour répondre aux besoins d’un public plus large.