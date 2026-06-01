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Nvidia N1 et N1X : la riposte Arm qui pourrait bousculer les PC Windows

Nvidia N1 et N1X : la riposte Arm qui pourrait bousculer les PC Windows

Nvidia s’apprêterait à dévoiler ses premières puces Arm pour PC Windows à l’occasion du Computex. Mais à la veille de l’annonce attendue, une fuite publiée par VideoCardz détaille déjà la famille N1, avec une ambition claire : attaquer Qualcomm sur son terrain, tout en apportant la puissance graphique Blackwell dans les PC portables.

Nvidia veut entrer dans l’ère Windows-on-Arm

Jusqu’ici, le renouveau des PC Windows sous Arm portait surtout la signature de Qualcomm. Avec ses Snapdragon X Elite, le fondeur a montré qu’un ordinateur portable fin pouvait offrir de bonnes performances, une autonomie solide et une vraie alternative à Intel et AMD.

Nvidia veut désormais ajouter une variable plus explosive à l’équation : un CPU Arm accompagné d’un GPU Blackwell intégré.

N1X : jusqu’à 20 cœurs CPU et 6 144 cœurs CUDA

Le modèle le plus puissant, le Nvidia N1X, reprendrait une base proche du GB10 utilisé dans le DGX Spark. La version haut de gamme intégrerait 20 cœurs CPU, répartis entre 10 Cortex-X925 et 10 Cortex-A725, avec un GPU Blackwell doté de 48 SM, soit 6 144 cœurs CUDA.

Une variante légèrement réduite serait aussi prévue, avec 18 cœurs CPU et 5 120 cœurs CUDA. Ces puces fonctionneraient dans une enveloppe de 45 à 80 W, couvrant à la fois CPU et GPU. C’est précisément là que Nvidia pourrait se différencier : offrir une machine Windows Arm capable de jouer, créer et accélérer l’IA sans GPU dédié séparé.

N1 : une version plus sobre pour les PC fins

La gamme Nvidia N1 viserait des machines plus abordables et plus fines. Deux configurations seraient au programme : une version 12 cœurs avec 2 560 cœurs CUDA, et une version 10 cœurs avec 2 048 cœurs CUDA. L’enveloppe thermique irait de 18 à 45 W.

Côté mémoire, le N1X monterait jusqu’à 128 Go de LPDDR5X, contre 64 Go pour le N1. Le premier prendrait aussi en charge jusqu’à trois SSD M.2, contre deux pour la version standard.

Une menace directe pour Qualcomm, Intel et AMD

Si ces spécifications se confirment, Nvidia ne viendrait pas simplement concurrencer les Snapdragon X Elite sur l’efficacité énergétique. La marque chercherait à créer une nouvelle catégorie de PC portables Arm : des machines capables de combiner autonomie, IA locale, jeu et création graphique.

Le vrai défi restera logiciel. Windows-on-Arm a progressé, mais l’émulation x86, les pilotes et la compatibilité applicative décideront du succès réel de ces puces. Nvidia a la puissance graphique, l’écosystème CUDA et DLSS, mais il lui faudra convaincre les constructeurs et les utilisateurs que l’expérience Windows est enfin prête.

Le PC portable Arm entre dans une nouvelle bataille

Cette fuite confirme surtout une chose : Nvidia prépare ce terrain depuis longtemps. Certains documents évoqués dateraient de 2024, signe que le projet N1 ne relève pas d’une expérimentation de dernière minute.

Avec N1 et N1X, Nvidia pourrait faire pour le PC Arm ce qu’il a déjà fait pour l’IA : déplacer la conversation vers le GPU. Et si l’annonce du Computex tient ses promesses, Qualcomm ne sera plus seul dans la nouvelle bataille des ordinateurs Windows ultra-efficients.