OpenAI dévoile Deep Research : l’IA qui fait vos recherches à votre place !

OpenAI vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité agentique pour ChatGPT. En effet, OpenAI vient d’annoncer un nouvel outil d’intelligence artificielle appelé Deep Research, conçu pour effectuer des recherches approfondies et multi-étapes sur Internet. Deep Research est capable de planifier et exécuter un parcours de recherche multi-étapes, en réagissant aux informations en temps réel et en revenant en arrière si nécessaire.

Selon OpenAI, cet agent est capable d’accomplir en quelques dizaines de minutes un travail qui prendrait plusieurs heures à un humain.

L’idée derrière Deep Research est simple : vous donnez une requête à ChatGPT, et l’IA va analyser et synthétiser des centaines de sources en ligne pour produire un rapport détaillé, avec citations et résumés, comparable au travail d’un analyste de recherche. Deep Research ne se contente pas de fournir une réponse directe. Il documente tout son processus dans une barre latérale, incluant les citations et un résumé des sources utilisées.

Les utilisateurs peuvent soumettre des questions sous forme de texte, d’images ou de fichiers, comme des PDF et des tableurs pour donner du contexte.

Ce nouvel outil est particulièrement destiné aux professionnels de la finance, des sciences, des politiques publiques et de l’ingénierie, mais il pourrait aussi aider les consommateurs à comparer des produits complexes, comme les voitures ou les électroménagers.

Deep Research, un assistant puissant, mais encore lent

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a présenté Deep Research comme « un superpouvoir » qui permet d’avoir des experts à la demande. « L’IA peut utiliser Internet, mener des recherches complexes et vous fournir un rapport détaillé », a indiqué Altman.

Néanmoins, il précise que l’outil est très gourmand en calcul et relativement lent, avec des délais de traitement allant de 5 à 30 minutes. Une fois la recherche terminée, une notification est envoyée à l’utilisateur, et le rapport final est délivré sous forme de texte via ChatGPT. Dans les semaines à venir, OpenAI prévoit d’intégrer des images, des visualisations de données et d’autres formats analytiques pour enrichir ces rapports.

Deep Research est d’abord réservé aux utilisateurs de l’offre Pro de ChatGPT, qui coûte 200 dollars par mois, avec une limite de 100 requêtes mensuelles. Il sera disponible prochainement pour les abonner Plus, Team et Enterprise, avant d’être proposé plus tard aux utilisateurs gratuits. L’outil est actuellement disponible sur le Web et arrivera sur les applications mobiles et de bureau d’ici fin février.

Des limites à prendre en compte

Malgré son potentiel, OpenAI reconnaît que Deep Research présente encore certaines faiblesses. L’outil peut avoir du mal à distinguer les informations fiables des rumeurs et gérer l’incertitude avec précision. Des problèmes de mise en page et de formatage peuvent aussi apparaître dans les rapports. OpenAI assure cependant que ces défauts s’amélioreront rapidement avec l’augmentation de l’utilisation et les futures mises à jour.

Deep Research arrive peu de temps après l’annonce d’un autre agent d’IA baptisé Operator, qui agit comme un assistant personnel capable de réserver des voyages, commander des courses et gérer d’autres tâches Web. Avec ces nouvelles fonctionnalités, OpenAI pousse encore plus loin l’autonomie des IA dans les tâches professionnelles et quotidiennes.

Si Deep Research tient ses promesses, il pourrait changer la manière dont nous effectuons des recherches complexes, en offrant un accès rapide et automatisé à des synthèses d’informations précises et détaillées.