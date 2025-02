Grok 3 : l’IA surpuissante de xAI est enfin là !

Elon Musk et l’équipe de xAI ont dévoilé Grok 3 lors d’un live stream en soirée lundi, annonçant un modèle nettement plus performant que son prédécesseur. Selon l’équipe, Grok 3 est « une magnitude plus capable » que Grok 2, ce qui signifie qu’il possède 10 à 15 fois plus de puissance. Ils affirment également qu’il surpasse ses concurrents, notamment DeepSeek et Google Gemini.

L’équipe xAI a précisé que Grok 3 a été perfectionné au cours des derniers mois et qu’il se distinguera par son humour. Ils ont également souligné l’évolution fulgurante du projet, rappelant qu’il y a seulement 17 mois, Grok 1 voyait le jour. Aujourd’hui, Grok 3 a été testé sur plusieurs défis académiques, dont l’American Invitational Mapping Foundation, où il a obtenu des résultats prometteurs.

Lors de la démonstration, Grok 3 a montré sa capacité à accomplir des tâches complexes, comme planifier une mission spatiale aller-retour entre la Terre et Mars, ou encore concevoir un jeu combinant Tetris et Bejeweled. Une fonctionnalité notable appelée « Big Brain » a également été introduite, permettant un raisonnement plus approfondi dans le traitement des requêtes.

Musk a souligné qu’en seulement 17 mois, Grok est passé d’un niveau de lycée à un niveau universitaire, illustrant les progrès spectaculaires réalisés. En parallèle, l’équipe a annoncé le développement d’un studio de jeux vidéo basé sur l’IA ainsi qu’une nouvelle fonction baptisée « Deep Search », qui constituera la version xAI des agents intelligents.

Grok 3 est disponible pour les abonnés X Premium+

Grok 3 est désormais disponible pour les abonnés Premium+. Par ailleurs, un nouvel abonnement nommé « SuperGrok » sera lancé, offrant un accès encore plus poussé aux capacités de l’IA ainsi que des fonctionnalités exclusives.

L’équipe de xAI a précisé que Grok 3 doit encore être considéré comme une version bêta et que les utilisateurs doivent rester attentifs aux éventuelles erreurs. Enfin, ils ont confirmé que Grok 2 deviendra open source une fois que Grok 3 aura atteint une stabilité suffisante.