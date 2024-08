Comment regarder l’événement Made by Google 2024 à 19 heures ?

Google se prépare à dévoiler sa toute nouvelle gamme de smartphones Pixel ce mardi lors de son événement « Made by Google 2024 », y compris les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold, qui ont déjà été confirmés (probablement à contrecœur) par la marque. Encore une fois, l’entreprise fait face à de nombreuses fuites, révélant presque toute la gamme, les spécifications des nouveaux modèles, ainsi que de nouvelles couleurs comme le rose bonbon et des fonctionnalités d’IA inédites qui vous feront à nouveau questionner ce qu’est vraiment une photo.

Il est difficile de comprendre pourquoi Google continue de subir des fuites de ses nouveaux produits année après année, mais il reste encore beaucoup à découvrir lors de l’événement Made by Google à venir. En plus des nouveaux smartphones, on pourrait en apprendre davantage sur la nouvelle Pixel Watch 3, également fuitée, de nouveaux écouteurs sans fil, ainsi que sur de nouvelles fonctionnalités Gemini.

Comment suivre l’événement Made by Google ?

L’événement Google Pixel 9 aura lieu ce mardi 13 août 2024, à partir de 19 h (heure de Paris). Google accueillera un public en présentiel dans son siège à Mountain View, en Californie, mais vous pourrez suivre l’événement en direct sur le site Web de Google, sur sa chaîne YouTube, ou via la vidéo intégrée ci-dessous.

Et, si vous ne pouvez pas suivre le flux en direct, vous pourrez rester informé en lisant les multiples articles sur la conférence ç

Cet événement promet de révéler des innovations notables non seulement en matière de matériel, mais aussi en termes d’IA, qui est au cœur de la stratégie de Google. Les attentes sont élevées, notamment pour voir comment Google va continuer à se positionner face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des smartphones et des accessoires connectés. Restez connectés pour découvrir les annonces les plus marquantes et les tendances technologiques qui en découleront.