Made by Google 2024 : Tout sur la nouvelle gamme Pixel 9 et ses surprises

Google vient de conclure son événement matériel Made by Google, où la nouvelle gamme Pixel 9 a été officiellement dévoilée, accompagnée de mises à niveau pour d’autres appareils Google. Bien que de nombreuses fuites aient déjà révélé une grande partie de ces informations, Google a tout de même réservé quelques surprises lors de cette présentation.

Voici un récapitulatif de toutes les annonces majeures de l’événement Pixel 9 de Google.

La gamme Pixel 9 propose une nouvelle option Pro

Google a enfin levé le voile sur sa gamme Pixel 9, qui inclut trois smartphones standards et un modèle pliable. Les trois modèles standards comprennent le Pixel 9 de base avec un écran de 6,3 pouces, le Pixel 9 Pro XL doté d’un écran de 6,8 pouces, ainsi qu’une nouvelle version plus petite, le Pixel 9 Pro avec un écran de 6,3 pouces. Tous ces appareils sont équipés d’un boîtier de caméra redessiné en forme ovale, du nouveau processeur Tensor G4 de Google, d’une meilleure autonomie et d’une nouvelle fonctionnalité de SOS par satellite.

Cependant, le prix de départ du Pixel 9 est fixé à 899 euros, soit 100 euros de plus que le modèle de l’année dernière. Le Pixel 9 Pro commence à 1 099 euros, tandis que le Pro XL est proposé à partir de 1 199 euros. Les Pixel 9 et 9 Pro XL seront disponibles à partir du 22 août, tandis que la version plus petite du Pixel 9 Pro sera commercialisée en septembre.

Pixel 9 Pro Fold : des écrans plus grands et un design plus fin

En plus des trois nouveaux modèles Pixel standards, Google a présenté le Pixel 9 Pro Fold. Ce modèle pliable est plus grand et plus fin que son prédécesseur, avec des écrans plus imposants de 6,3 pouces à l’extérieur et de 8 pouces à l’intérieur.

Le Pixel 9 Pro Fold intègre également le processeur G4 Tensor et un écran interne offrant une luminosité maximale de 2 700 nits, contre 1 450 nits pour le modèle précédent. Ce modèle pliable est proposé à 1 899 euros et sera disponible à partir du 4 septembre.

Des fonctionnalités d’IA à gogo

Les nouveaux appareils Pixel intègrent l’assistant IA Gemini de Google, qui permet de rechercher des informations au sein des applications ou de poser des questions sur des photos récemment prises. La gamme Pixel 9 introduit également deux nouvelles applications basées sur l’IA : Pixel Screenshots, qui utilise l’IA pour permettre la recherche d’informations dans les captures d’écran enregistrées, et Pixel Studio, un générateur d’images à partir de texte.

En complément des caméras améliorées des Pixel 9, Google a ajouté des outils d’édition d’images basés sur l’IA, comme l’option « Add Me », qui permet d’ajouter une personne dans une photo de groupe en combinant deux scènes différentes. De plus, l’éditeur Magic de Google Photos permet désormais de remplacer des sections entières d’une photo, comme le ciel, grâce à l’IA générative.

Pixel Watch 3 : un nouveau modèle de 45 mm

La Pixel Watch 3 de Google est désormais disponible en deux tailles, incluant une nouvelle version plus grande de 45 mm en plus du modèle de 41 mm. Outre des bords plus fins offrant davantage d’espace d’affichage, la Pixel Watch 3 est dotée d’une nouvelle puce ultra large bande (UWB), d’un écran plus lumineux atteignant 2 000 nits, et de nombreuses nouvelles fonctionnalités de fitness.

Parmi les nouveautés les plus remarquables, on trouve une fonction capable de détecter l’arrêt du pouls de l’utilisateur, permettant à la montre de contacter les services d’urgence si l’utilisateur ne répond pas à une alerte et que la montre ne détecte plus de mouvement. Cette fonctionnalité sera d’abord déployée en Europe. La Pixel Watch 3 de 41 mm est proposée à partir de 399 euros pour la version Bluetooth, tandis que le modèle de 45 mm commence à 449 euros. Les deux tailles seront disponibles à partir du 10 septembre.

Pixel Buds Pro 2 : des améliorations internes et externes

Les Pixel Buds Pro 2 de Google sont non seulement plus petits et plus légers, mais ils sont aussi équipés de haut-parleurs de 11 mm et d’une nouvelle puce Tensor A1 qui devrait améliorer la suppression active du bruit (ANC). Les nouveaux écouteurs disposent également d’un aileron pour une meilleure stabilité dans l’oreille, ainsi que d’une autonomie de huit heures avec l’ANC activé (ou jusqu’à 30 heures avec le boîtier).

Les Pixel Buds Pro 2 sont proposés à 249 euros, soit un peu plus chers que leurs prédécesseurs. Ils seront disponibles à partir du 26 septembre.

Google lance l’option de chat vocal de Gemini

Annoncée pour la première fois lors de l’événement I/O de mai, l’option de chat vocal Gemini Live est maintenant déployée pour les abonnés à Gemini Advanced. Cette nouvelle fonctionnalité permet de poser des questions à l’assistant IA de Google en utilisant la voix, avec la possibilité de choisir parmi 10 voix différentes. À l’instar de l’assistant vocal de ChatGPT, Gemini Live permet des interactions conversationnelles et peut même être interrompu en cours de réponse.