Google Wallet intègre l’IA pour générer facilement des passes numériques

Les utilisateurs d’Android peuvent désormais se réjouir d’une nouvelle fonctionnalité pratique dans Google Wallet. Grâce à une mise à jour récente, Google Wallet propose une option innovante qui utilise l’intelligence artificielle pour générer une version numérique de vos documents importants, vous évitant ainsi de jongler avec des PDF ou d’autres applications lors de vos déplacements.

Cette nouvelle fonctionnalité, annoncée lors de la conférence Google I/O en mai, remplace l’ancienne option « Photo » dans le menu « Ajouter au Wallet », qui permettait de créer une version simplifiée d’un document, affichant seulement un code-barres ou un QR code.

Désormais, la nouvelle option baptisée « Tout le reste » (ou « Everything Else » en anglais) permet de transformer une variété de documents en passes numériques directement intégrables dans Google Wallet.

Imaginez ne plus avoir à fouiller dans vos emails pour retrouver un PDF alors que vous êtes déjà en ligne pour un événement, ou encore ne plus devoir naviguer dans l’application de votre assurance santé pour afficher une image de votre carte d’assurance. Avec cette fonctionnalité, Google Wallet génère automatiquement des passes utilisables pour une large gamme de documents, notamment des cartes de visite, des cartes d’identité, des cartes de bibliothèque, des cartes de fidélité, des passeports, et même des enregistrements de véhicules.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est limitée aux États-Unis.

Comment cela fonctionne dans Google Wallet ?

Lorsque vous sélectionnez l’option « Tout le reste » dans Google Wallet, l’application demande l’autorisation de traiter vos informations sensibles en utilisant l’intelligence artificielle de Google. Une fois cette autorisation accordée, l’application organise les informations selon des catégories comme « pass privé », « pass santé », ou « permis de conduire ». Ensuite, il suffit de prendre une photo du document en question. Après le traitement par l’IA, vous pouvez ajuster les détails ou les catégories qui ne semblent pas corrects, puis approuver le pass final.

Google a publié des instructions détaillées pour l’utilisation de cette fonctionnalité, qui a commencé à être déployée début août. Bien que certains utilisateurs aient déjà accès à cette option, d’autres pourraient devoir attendre encore un peu avant de pouvoir en profiter. Le déploiement devrait se généraliser rapidement dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Wallet est un pas en avant vers une gestion plus simplifiée et intégrée de vos documents numériques. En tirant parti de l’IA, Google facilite encore plus l’utilisation de son application Wallet, rendant la nécessité d’utiliser des PDF ou des applications spécifiques de moins en moins fréquente. Il ne reste plus qu’à espérer un déploiement rapide et une extension de la fonctionnalité à d’autres régions.