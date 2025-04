Windows 11 : Enfin ! Vous pouvez changer la taille des icônes de la barre des tâches

Depuis la sortie de Windows 7 il y a 16 ans, les principes de base de la barre des tâches de Windows sont restés pratiquement les mêmes : une épaisse barre des tâches avec de grandes icônes pour chaque application ouverte, ainsi que pour les applications épinglées. Dans les systèmes d’exploitation précédents, vous aviez la possibilité de modifier ces éléments, mais la barre des tâches de Windows 11 est réputée pour son manque de souplesse. Maintenant, cela s’améliore enfin si vous le souhaitez.

Windows 11 expérimente de nouvelles options de personnalisation de la barre des tâches. Auparavant, les icônes de la barre des tâches avaient une taille définie, que vous ne pouviez pas vraiment modifier — le plus proche de cette modification était de changer la densité réelle de l’écran, qui affecte également d’autres éléments de l’interface utilisateur.

Désormais, vous pouvez réduire la taille des icônes de la barre des tâches. Une fois cette fonctionnalité déployée (pour l’instant, elle n’est disponible que pour les Insiders), il vous suffira d’aller dans vos Paramètres pour modifier la taille des icônes de votre barre des tâches.

Vous pouvez choisir de les garder aussi grandes qu’elles l’ont toujours été ou de les réduire. Si vous aimez les deux et que vous souhaitez bénéficier des gains de densité que procurent des icônes plus petites, vous pouvez également choisir un paramètre qui les rendra plus petites uniquement s’il y a trop d’icônes sur votre barre des tâches à un moment donné. Personnellement, j’aime bien l’aspect actuel de la barre des tâches de Windows 11, mais elle est souvent encombrée et je la trouve visuellement peu attrayante.

Le principal avantage de cette option, outre les préférences visuelles personnelles, est qu’elle permet d’insérer plus d’éléments dans la barre des tâches. Il peut s’agir d’une combinaison de tâches et de fenêtres ouvertes, ou d’un grand nombre d’applications épinglées à portée de main. Rien ne vous empêchait techniquement d’avoir des tonnes de tâches ouvertes auparavant, mais cela risque moins de déclencher votre TOC maintenant si vous vous retrouvez à faire beaucoup de choses en même temps.

Windows 11 : une « simple » commodité

Comme mentionné, la barre des tâches de Windows 11 est étonnamment peu flexible en ce qui concerne les options de personnalisation. Vous ne pouvez pas, par exemple, rendre la barre des tâches verticale, et si vous avez besoin d’autre chose que les options de personnalisation très basiques que le système d’exploitation vous offre par défaut, vous devez soit faire des contournements bizarres, soit utiliser des applications tierces telles que Start11. Le contraste est saisissant avec les précédentes versions de Windows — certes, elles n’avaient peut-être pas l’interface utilisateur la plus personnalisable qui soit, mais des fonctionnalités de base, comme le réglage de la taille des icônes ont toujours été présentes.

Il est bon de voir que Microsoft se ressaisit peu à peu dans ce domaine, même si cette fonctionnalité est vendue plus comme une commodité que comme autre chose. Qui sait, peut-être aurons-nous retrouvé toutes les fonctionnalités d’ici la sortie de la prochaine version de Windows. À tout le moins, j’aimerais que Microsoft nous donne la possibilité de réduire non seulement la taille des icônes, mais aussi l’épaisseur de la barre des tâches elle-même. Si Microsoft veut permettre aux utilisateurs de maximiser l’espace disponible sur l’écran, c’est aussi un bon moyen de le faire.

Cette fonctionnalité est actuellement déployée dans les canaux Dev et Beta Insider. Comme je le mentionne toujours, vous ne devriez pas utiliser ces versions pour initiés, sauf si vous n’avez vraiment pas envie d’être confronté à des bugs sporadiques, potentiellement destructeurs, ou si vous avez un PC que vous n’utilisez pas pour quelque chose d’important.