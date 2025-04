Bing réinventé : Copilot Search arrive pour simplifier vos recherches !

Lors de l’événement Copilot organisé hier à l’occasion de son 50e anniversaire, Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités Copilot. De Copilot Actions à Vision and Deep Research, de nombreuses annonces ont été faites, mais l’une d’entre elles a retenu l’attention du grand public : Copilot Search in Bing. Voici tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Copilot Search in Bing combine l’expérience traditionnelle d’un moteur de recherche avec l’IA générative pour rendre la recherche transparente. Il est désormais disponible pour tous et accessible via le lien dédié ou le site officiel de Bing.

La recherche Copilot dans Bing est très analogue aux AI Overviews de Google, mais elle utilise uniquement l’interface Copilot, sans passer par les résultats de recherche traditionnels. Microsoft a déclaré que l’objectif était de rendre la recherche plus facile que la recherche traditionnelle, qui peut parfois donner l’impression de trouver une aiguille dans une botte de foin.

Copilot dans Bing rassemble des données pertinentes avec des images et des vidéos provenant de sites Web pour vous montrer exactement ce que vous cherchez. À l’instar des AI Overviews, il cite les sources, de sorte que vous sachiez d’où proviennent les informations. Microsoft affirme également l’avoir conçu en pensant « aux éditeurs et aux propriétaires de contenu afin de soutenir un écosystème web sain ».

Les liens sont mis en évidence au bas des résultats. Cela vous permet d’être à un clic de vos éditeurs et propriétaires de contenu préférés.

Avec Copilot Search, Bing devient plus puissant !

Une fois que vous avez effectué une recherche, vous verrez apparaître une rubrique de suggestions en bas de page. Ces suggestions sont liées à la recherche en cours et vous pouvez cliquer dessus pour obtenir plus d’informations sur le sujet. Le géant de Redmond explique que Copilot Bing Search est la prochaine étape vers la simplification du processus de recherche, après avoir lancé les recherches génératives sur Bing il y a un an.

Que pensez-vous de Copilot Bing Search ?