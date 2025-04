Copilot Actions : Microsoft révolutionne votre assistant IA !

À l’occasion du 50e anniversaire de Microsoft, l’entreprise a prévu un certain nombre de nouveaux projets pour son avenir basé sur l’IA. Elle a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Microsoft Copilot, baptisée « Actions ».

Cette nouvelle fonctionnalité parcourra le Web pour vous en fonction de vos demandes, et tout cela se passera en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur d’autres choses importantes. Ainsi, Microsoft apporte des modifications à Copilot qui permettront à l’assistant d’intelligence artificielle d’effectuer des tâches en ligne à votre place.

Grâce à ces nouvelles « actions », l’IA de Copilot sera en mesure de réserver des restaurants, des billets de cinéma ou d’événements, ou même d’acheter des articles à envoyer à vos amis. Elle devrait également être en mesure de réserver votre retour à la maison après une soirée mouvementée, ce qui laisse présager que les Actions fonctionneront également avec des applications de covoiturage telles qu’Uber.

Dès à présent, Actions fonctionnera avec les partenaires de lancement suivants : Booking.com, Expedia, Kayak, Tripadvisor, Skyscanner, Viator, Vrbo, Priceline, ainsi que Open Table, 1-800-Flowers.com et un grand nombre d’autres services de voyage et de vacances.

Microsoft affirme que la fonctionnalité Actions de Copilot « fonctionnera avec la plupart des sites Web ».

Outre Copilot Actions, Copilot va également transformer les sources en podcasts audibles

Copilot Actions sera également en mesure de consulter des sites Web et de transformer les sources en podcasts audibles, à l’instar du NotebookLM de Google. En outre, il pourrait vous aider à trouver les meilleures offres de produits et de services en ligne, ce qui en ferait une IA équivalente à un concierge. On ne sait toujours pas comment ces Copilot Actions fonctionneront, car Microsoft n’a pas encore fait la lumière sur ce sujet.

Quoi qu’il en soit, le concept est analogue à celui des fonctionnalités déjà annoncées par d’autres fournisseurs d’IA. Amazon a lancé son agent d’IA Nova Act en mars, capable d’effectuer des tâches dans le navigateur de l’utilisateur, comme effectuer des recherches sur le Web, acheter des produits en ligne et répondre à des questions sur le contenu affiché à l’écran. OpenAI a sa propre version, appelée Operator, Google a lancé le projet Mariner, et Anthropic a lancé en octobre une fonctionnalité bêta « d’utilisation informatique » pour son modèle d’IA Claude 3.5 Sonnet, qui permet de cliquer et d’effectuer des tâches en ligne de manière autonome.

Disponible dès maintenant !

Ces solutions analogues sont toutefois encore en grande partie en développement ou en accès anticipé. Microsoft, quant à lui, annonce le déploiement de la version initiale de la fonctionnalité Actions de Copilot dès aujourd’hui, avec une disponibilité élargie « dans les semaines et les mois à venir », en fonction de la plateforme, du marché et de la langue. Il s’agit ainsi de l’un des premiers services d’IA d’exécution automatique de tâches à être accessible au grand public, et cela pourrait nous donner une première indication de la praticité et de la fiabilité de ces outils partenaires d’IA.