Pixel 10 Pro Fold : Google prépare son nouveau pliable pour 2025

Google s’apprête à enrichir sa gamme de smartphones avec le Pixel 10 Pro Fold, dont les premières images ont récemment fuité, offrant un aperçu de son design et de ses spécifications attendues. Ces images suggèrent que Google pourrait se concentrer sur des améliorations internes plutôt que sur des refontes extérieures pour son smartphone pliable de nouvelle génération — et c’est peut-être une bonne chose.

Les rendus dévoilés par Android Headlines suggèrent que le Pixel 10 Pro Fold conservera une esthétique similaire à celle de son prédécesseur, le Pixel 9 Pro Fold. On y retrouve le module photo horizontal caractéristique à l’arrière, abritant trois capteurs, dont un téléobjectif. L’écran externe semble également inchangé, avec une découpe pour la caméra frontale.

Cependant, des rumeurs indiquent que l’appareil pourrait être légèrement plus fin que le modèle précédent, bien que les dimensions exactes n’aient pas encore été confirmées.

Pixel 10 Pro Fold: Performances et composants internes

Sous le capot, le Pixel 10 Pro Fold devrait être équipé du processeur Tensor G5 de Google, fabriqué par TSMC en utilisant le procédé de 3 nm. Ce changement de fabricant vise à améliorer les performances et l’efficacité énergétique du dispositif. De plus, Google testerait l’intégration d’un modem MediaTek T900, marquant une transition depuis les modems précédemment fournis par Samsung.

Le module photo arrière triple devrait offrir des performances photographiques de haut niveau, avec des fonctionnalités telles que l’enregistrement vidéo 4K HDR à 60 images par seconde, grâce aux capacités améliorées du Tensor G5. Les détails spécifiques concernant les capteurs restent à confirmer.

Date de lancement et prix

Le Pixel 10 Pro Fold est attendu pour une annonce officielle en août 2025, avec une disponibilité prévue en septembre de la même année. Des informations suggèrent que Google pourrait proposer ce modèle à un prix inférieur à celui du Pixel 9 Pro Fold, bien que ces détails restent à confirmer.

Bien que le Pixel 10 Pro Fold semble conserver une grande partie du design de son prédécesseur, les améliorations internes, notamment le passage au processeur Tensor G5 et l’adoption d’un modem MediaTek, pourraient offrir des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Il convient toutefois de noter que ces informations proviennent de fuites et de rumeurs, et doivent donc être prises avec précaution jusqu’à l’annonce officielle de Google.