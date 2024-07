Galaxy Unpacked 2024 : Samsung réinvente l’innovation avec 7 nouveaux produits

Le deuxième événement Samsung Galaxy Unpacked 2024 a présenté une gamme impressionnante de nouveaux appareils Galaxy, allant des nouveaux téléphones pliables aux bijoux connectés innovants, en passant par une réponse audacieuse à l’Apple Watch Ultra.

Voici un aperçu des annonces les plus marquantes du Galaxy Unpacked 2024.

1 — Une bague Galaxy Ring révolutionnaire

La Galaxy Ring marque l’entrée de Samsung dans une nouvelle catégorie de wearables. Ce tracker minimaliste, conçu pour être porté en permanence, propose une autonomie de 7 jours et intègre des capteurs pour le suivi passif du bien-être. Il mesure la fréquence cardiaque, la température de la peau, estime les pas et enregistre automatiquement les activités de marche et de course. Connecté à l’application Samsung Health, il fournit des scores de sommeil et d’énergie, accompagnés de conseils personnalisés alimentés par l’IA.

La Galaxy Ring est disponible en neuf tailles standard américaines, allant de la taille 5 à la taille 13, et la disponibilité des tailles et couleurs varie selon les régions. Pour trouver la taille idéale, un kit de mesure gratuit est proposé lors de la commande. À noter que la durée de vie de la batterie varie selon la taille de la bague, les plus petits modèles offrant une autonomie de 6 jours contre 7 pour les plus grands.

2 — Le nouveau smartphone pliable Galaxy Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6, bien qu’analogue en apparence à son prédécesseur, est légèrement plus court et plus large, rendant son écran de couverture plus utilisable à une main. Doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 optimisé pour Samsung, il intègre des fonctionnalités IA avancées comme le Sketch to Image, transformant les croquis réalisés avec le S Pen en illustrations raffinées.

L’application Interpreter offre également des traductions en temps réel sur les écrans principal et de couverture.

3 — Le Galaxy Z Flip 6 : Le smartphone pliable ludique

Le Galaxy Z Flip 6 est la version fun et améliorée du Galaxy Z Flip 5. Doté d’un appareil photo de 50 mégapixels, d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3, d’une batterie plus grande et d’une durabilité accrue, il intègre également de nouvelles fonctionnalités logicielles et IA.

Disponible en jaune, bleu, menthe et argent, il est prêt à être précommandé.

4 — La Galaxy Watch 7 : Des améliorations subtiles mais significatives

La Galaxy Watch 7 conserve son design circulaire classique mais intègre des changements importants sous le capot. Propulsée par une puce Samsung Exynos 3 nanomètres, elle dispose d’un nouveau capteur BioActive. Ces innovations alimentent des fonctionnalités telles que l’Energy Score et des contrôles gestuels, sans augmentation de prix.

5 — La réplique de Samsung à l’Apple Watch Ultra : La Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra est une version améliorée de la Galaxy Watch 7, conçue pour les activités en extérieur. Avec une autonomie prolongée, un design en titane, un bouton programmable et un GPS amélioré, elle se positionne comme un compagnon fiable pour les aventures en plein air et le quotidien.

6 — Les Galaxy Buds Pro 3 : L’IA dans vos oreilles

Les Galaxy Buds Pro 3 apportent des améliorations significatives avec des tiges pour des contrôles pincement et balayage, ainsi qu’une lumière « Blade » sur le modèle Pro. Les nouveaux écouteurs offrent un son amélioré grâce à un système à double pilote et une annulation du bruit active (ANC) alimentée par l’IA, promettant une meilleure qualité d’appel et une autonomie prolongée.

8. Une nouvelle plateforme « XR » en collaboration avec Google

Samsung et Google ont réaffirmé leur collaboration pour le développement d’une plateforme XR (réalité virtuelle, augmentée et mixte), avec des premières annonces attendues lors de la conférence des développeurs de Samsung en octobre 2024.

