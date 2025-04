Samsung prêt à révolutionner les wearables avec des batteries solid-state !

Proton VPN sur Windows : Nouvelle interface, widgets et sécurité renforcée !

Samsung continue de repousser les limites de l’innovation dans l’univers des objets connectés, et la prochaine génération de la Galaxy Ring pourrait marquer une étape importante dans cette ambition. D’après plusieurs sources, le géant sud-coréen envisage d’intégrer des batteries solid-state — souvent décrites comme les « batteries de rêve » — dans ses futurs wearables.

Ces batteries, qui utilisent un électrolyte solide au lieu d’un liquide, offriraient de nombreux avantages. D’abord, elles permettraient de stocker davantage d’énergie dans un format plus compact, prolongeant ainsi l’autonomie de la Galaxy Ring 2, tout en réduisant les risques de surchauffe, de fuite ou d’incendie.

Cette technologie améliorerait aussi la durabilité des batteries, qui se dégradent moins rapidement que les modèles actuels.

Samsung ne se limite pas à la Galaxy Ring. Selon une feuille de route interne rapportée par SammyFans, la marque prévoit également d’adopter ces batteries solid-state dans les Galaxy Buds d’ici fin 2026, puis dans les Galaxy Watch vers la fin de 2027.

Cette stratégie montre la volonté de la marque de généraliser cette avancée technologique à l’ensemble de son écosystème wearable.

Samsung

Cela dit, malgré leur potentiel, les batteries solid-state ne sont pas sans défis. Leur coût de production élevé pourrait impacter le prix final des appareils. De plus, leur intégration nécessite des ajustements techniques importants dans la conception des produits afin de maximiser l’espace disponible tout en maintenant les performances.

En somme, l’arrivée de batteries solid-state dans les appareils Samsung — à commencer par la Galaxy Ring 2 dès fin 2025 — pourrait bien révolutionner le marché des objets connectés. Cette avancée placerait Samsung à la pointe de l’innovation, tout en offrant aux utilisateurs des produits plus endurants, plus sûrs, et mieux adaptés à une utilisation quotidienne exigeante.