Découvrez la Galaxy Watch 7 : Suivi de condition physique avancé et design élégant

La gamme Galaxy Watch de Samsung est à peu près ce qui se fait de mieux pour une smartwatch fonctionnant sous Wear OS, surtout si vous avez un smartphone Samsung avec lequel l’associer. L’étroite collaboration de Samsung avec Google sur Wear OS donne aux smartwatches de l’entreprise une longueur d’avance sur ses concurrents, et la Galaxy Watch 7 va encore plus loin.

Samsung a annoncé la dernière née de sa gamme de smartwatches, la Galaxy Watch 7. Elle a été annoncée juste à côté de la Galaxy Watch Ultra, mais cette dernière ne semble pas être une version « premium » de cette smartwatch, et Samsung ne semble pas vouloir proposer des variantes Pro ou Classic de cette smartwatch. Si vous n’avez pas besoin de tout ce que Samsung a mis dans la Ultra, c’est probablement celle-là que vous voudrez acheter.

La Galaxy Watch 7 dispose d’un grand nombre de fonctionnalités avancées de suivi de la condition physique, permettant aux propriétaires de suivre plus de 100 séances d’entraînement et de créer des routines personnalisées.

La nouvelle fonction Race permet de comparer les performances en temps réel, tandis que Body Composition fournit un aperçu détaillé de la condition physique de l’utilisateur. Le suivi du sommeil est également l’un des points forts de la Galaxy Watch 7, avec un algorithme d’intelligence artificielle amélioré et la fonction d’apnée du sommeil autorisée par la FDA pour aider à identifier les signes potentiels de troubles du sommeil. La smartwatch offre également un suivi complet de la santé cardiaque avec des fonctions telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, l’IHRN et l’ECG.

En ce qui concerne le matériel, il y a un capteur BioActive amélioré et le tout premier processeur 3 nm dans une Galaxy Watch. La Galaxy Watch 7 introduit également un système GPS à double fréquence pour un suivi précis de la localisation, même en milieu urbain.

Galaxy Watch 7, un design familier

Outre ses fonctions de santé et de fitness, la Galaxy Watch 7 présente un design circulaire avec des bracelets et des cadrans personnalisables, comme vous avez l’habitude de le voir chez Samsung. C’est aussi familier que possible, ce qui est rafraîchissant quand on voit à quel point la Galaxy Watch Ultra est différente.

Elle dispose toujours d’une zone tactile sur les côtés qui simule une lunette rotative, ce qui vous évite d’avoir à glisser sur l’écran pour interagir avec l’interface utilisateur. Mais nous disposons désormais également d’un geste de double pincement pour contrôler la Watch ou même le smartphone Galaxy qui y est connecté — une réponse ou un rejet d’appel facile et mains libres, par exemple.

Les écrans de 1,3 et 1,5 pouces (modèles de 40 et 44 mm) peuvent atteindre une luminosité maximale de 2000 nits, comme auparavant, pour plus de confort en termes de visibilité en extérieur. Le fermoir Samsung pour le changement de bracelet fait son retour, ce qui signifie que vous pourrez utiliser des bracelets anciens et nouveaux pour votre Galaxy Watch 7.

Disponibilité et prix

La Galaxy Watch 7 est disponible en deux tailles et en plusieurs couleurs, à partir de 319 euros, soit beaucoup moins cher que la Watch Ultra. Elle est d’ores et déjà disponible en pré-commande, et vous devriez la recevoir d’ici le 24 juillet si vous la commandez rapidement.