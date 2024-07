Découvrez le Galaxy Z Flip 6 : Caméra 50 mégapixels et fonctionnalités IA

Après une avalanche de fuites et de rumeurs sur les prochains appareils de Samsung, le géant coréen a lancé ses derniers smartphones pliables au Galaxy Unpacked. Le Galaxy Z Flip 6 succède au Galaxy Z Flip 5 et voici tout ce que vous devez savoir sur ce dernier.

Bien qu’il s’agisse de l’appareil le plus attrayant du catalogue de Samsung, la qualité de la caméra du Galaxy Z Flip n’a jamais été à la hauteur des attentes. Cela devrait changer avec le nouveau Galaxy Z Flip 6, qui est maintenant disponible en pré-commande.

Le Galaxy Z Flip 6 a été dévoilé lors de l’événement Unpacked de Samsung le 9 juillet 2024. Plusieurs autres produits, dont le Galaxy Z Fold 6, la Galaxy Ring et la Galaxy Watch 7, ont également été annoncés lors de cet événement.

La plus importante mise à jour du Z Flip à ce jour

Si vous attendiez une « grosse » mise à jour du Galaxy Z Flip, celle-ci pourrait bien être la bonne. Le Galaxy Z Flip 6 est doté d’un tout nouveau capteur large, de plus de mémoire et d’un processeur de pointe.

La qualité de la caméra était mon principal reproche lors du test du Galaxy Z Flip 5. Son caméra de 12 mégapixels n’était tout simplement pas à la hauteur, surtout si on le compare aux smartphones Samsung de prix analogue (ou inférieur). Samsung a donc remplacé l’ancienne caméra de 12 mégapixels par un puissant capteur photo de 50 mégapixels. Il est doté d’un zoom optique 2x, d’un zoom numérique 10x et d’une fonction de photographie nocturne avec prise en charge de la vidéo HDR (et compatibilité avec l’application Instagram, curieusement). Cet appareil n’est pas encore à la hauteur du capteur de 200 mégapixels du Galaxy S Ultra, mais il est certain qu’il améliorera considérablement la qualité des photos par rapport au Z Flip 5.

Sous le capot, le Galaxy Z Flip 6 est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go de mémoire vive (contre 8 Go pour le Z Flip 5). Cela apportera toutes les améliorations que nous attendons d’un chipset nominal et d’une mise à niveau de la mémoire, bien que je suppose que le plus grand avantage (et le but de la mise à niveau de la RAM) est d’accommoder les tâches locales de l’IA.

L’autonomie de la batterie est également améliorée, du moins sur le papier. Samsung a remplacé l’ancienne batterie de 3 700 mAh par une cellule de 4 000 mAh. Néanmoins, cette batterie plus grand pourrait être une compensation nécessaire pour la consommation d’énergie accrue. Nous ne savons pas si l’autonomie de la batterie a réellement augmenté.

Nous pourrions également constater une amélioration de la durabilité de l’appareil, puisque Samsung a réussi à obtenir un indice de protection IP48 cette fois-ci. Le Galaxy Z Flip 5 était classé IPX8, ce qui signifie qu’il n’était pas certifié pour la résistance à la poussière ou au sable.

Galaxy Z Flip 6 : même design que 2023

Samsung a toujours positionné le Galaxy Z Flip comme un appareil à la mode destiné à une population plus jeune. Cela se reflète dans plusieurs aspects du smartphone, y compris ses campagnes publicitaires et ses mignons accessoires, mais c’est également évident dans le design physique du smartphone. Alors que le Galaxy Z Fold ressemble à une tablette professionnelle futuriste, le Galaxy Z Flip dégage tout simplement une ambiance cool.

Le Galaxy Z Flip 5 était un appareil incroyablement attrayant. Ainsi, visuellement parlant, le Galaxy Z Flip 6 n’est qu’une simple reprise de ce que nous avons eu la dernière fois. Il utilise le même écran de 3,4 pouces en couverture et le même écran interne de 6,7 pouces que son prédécesseur, ses caméras n’ont pas bougé, etc.

Il est difficile de faire la différence entre la dernière génération de Flip et le Z Flip 6 en ce qui concerne la construction et le design. Les dimensions sont identiques : 165,1 x 71,9 x 6,9 mm lorsqu’il est déplié et 85,1 x 71,9 x 14,9 mm lorsqu’il est ouvert.

Certains souligneront que le Galaxy Z Flip 6 est légèrement plus fin que son prédécesseur. D’après la fiche technique, il est 0,2 mm plus fin que le Z Flip 5 lorsqu’il est plié. Il s’agit pratiquement d’une erreur d’arrondi qui sera imperceptible pour quiconque n’a pas de pied à coulisse numérique en guise de main.

Tous les changements de conception de ce smartphone sont basés sur le logiciel, plutôt que sur le matériel. Samsung introduit un nouveau fond d’écran Photo Ambient « alimenté par l’IA » qui fait défiler les images en fonction de l’heure de la journée et du temps qu’il fait. Il y a également une nouvelle sélection de widgets que vous pouvez épingler à l’écran de couverture. Tout cela est très banal, et je m’en réjouis.

Des intégrations d’IA prévisibles

Nous sommes en 2024, et aucun produit ne peut être lancé sans une quelconque fonctionnalité d’IA. Heureusement, Samsung ne lâche pas de bombe aujourd’hui. Elle annonce simplement quelques intégrations uniques du Galaxy Z Flip 6 pour les technologies d’IA existantes.

La plupart de ces intégrations tournent autour de l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 6. Si vous jetez un coup d’œil à un message entrant sur l’écran de couverture, vous aurez la possibilité d’envoyer une réponse Chat Assist générée par l’IA.

La fonction d’interprétation IA de Samsung peut utiliser simultanément l’écran de couverture et l’écran interne. Ainsi, si vous vous trouvez dans une conversation avec quelqu’un qui ne parle pas votre langue maternelle, vous n’avez pas besoin de passer votre téléphone d’un côté à l’autre. Vous pouvez simplement poser le Galaxy Z Flip 6 au milieu d’une table. Votre interlocuteur verra le texte traduit sur l’écran du téléphone. Pendant ce temps, vous verrez la traduction de ce qu’il dit sur l’écran interne.

Le Galaxy Z Flip 6 de Samsung est disponible à partir de 1 199 euros, soit 100 euros de plus que le prix de départ du modèle de l’année dernière. Les précommandes commencent aujourd’hui et le smartphone sera expédié à partir du 24 juillet.