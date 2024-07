Découvrez le Galaxy Z Fold 6 : Écran AMOLED 7,6 pouces et Snapdragon 8 Gen 3

Il est surréaliste de penser que Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 6 alors que le tout premier Z Fold semble avoir été lancé hier. La société a maintenant lancé le Galaxy Z Fold 6 aux côtés des séries Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring et Galaxy Watch 7. Si vous vous interrogez sur les changements apportés par ce nouveau téléphone pliable, voici tout ce que vous devez savoir sur le Galaxy Z Fold 6.

Le Galaxy Z Fold 6 adopte un design plus net et plus plat que son prédécesseur. Il a l’air un peu plus » boxy » que le Galaxy Z Fold 5. Les dimensions du Z Fold 6 sont de 153,5 x 132,6 x 5,6 mm lorsqu’il est déplié et de 153,5 x 68,1 x 12,1 mm lorsqu’il est replié. Lorsqu’il est déplié, il est 1,4 mm plus court, 2,7 mm plus large et 0,5 mm plus fin.

Samsung indique que la charnière et le cadre en aluminium armé ont été améliorés et que l’appareil est désormais plus léger de 14 grammes. Outre le design boxy, d’autres éléments de conception tels que les caméras, les microphones, les ports USB Type-C et les haut-parleurs restent dans les mêmes positions que l’année dernière. Cependant, il y a quelques améliorations majeures en ce qui concerne l’affichage.

Samsung a également amélioré la durabilité du Galaxy Z Fold 6, qui reste un problème pour tous les smartphones pliables, notamment en ce qui concerne les dommages à long terme causés à l’écran. Il y a une nouvelle « structure de charnière à double rail » avec un bord de pliage plus solide, ce qui devrait réduire les dommages causés par les impacts externes. Le cadre et le boîtier de la charnière sont également construits en « aluminium armé« , mais pas les boutons de volume ni les boutons latéraux. L’avant et l’arrière utilisent le verre Corning Gorilla Glass Victus 2, qui est le même verre renforcé utilisé dans le Galaxy S23 et d’autres appareils Samsung récents.

Galaxy Z Fold 6 : des améliorations de l’écran

L’écran principal du Galaxy Z Fold 6 est un écran AMOLED de 7,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une résolution de 2 160 x 1 856 pixels. L’écran de couverture est un écran AMOLED de 6,3 pouces, avec un rapport 22:1,9, une résolution de 2 376 x 968 pixels et le même taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, qui est le même que celui utilisé par la série Galaxy S24, et d’une batterie de 4 400 mAh. Le type de stockage est UFS 4.0 et la mémoire vive est LPDDR5. Contrairement au Galaxy Z Flip 6 qui a bénéficié d’une mise à jour de la mémoire vive, le Galaxy Z Fold 6 ne bénéficie pas d’une mise à jour du stockage. La RAM est de 12 Go pour toutes les variantes et les variantes de stockage proposées sont 256 Go, 512 Go et 1 To.

Galaxy Z Fold 6 : Focus sur la photo

Il y a trois caméras principales : une caméra primaire de 50 mégapixels (f/1.8), un objectif ultra-large de 12 mégapixels (f/2.2), et un téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4) avec un zoom optique 3x. Ce n’est pas mal du tout, mais cela reste en deçà de la caméra utilisée dans les autres smartphones phares de Samsung – le Galaxy S24 Ultra dispose d’un capteur photo principal de 200 mégapixels et d’un téléobjectif supplémentaire de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x, par exemple. Tous ces capteurs photo prennent de la place et augmentent la profondeur du smartphone, ce qui n’est pas envisageable pour plier les smartphones sans les transformer en briques.

Le Galaxy Z Fold 6 utilise One UI 6.1 basé sur Android 14 et non sur Android 15, ce qui est regrettable puisque ce dernier n’arrivera que dans quelques mois. Cela absorbera une des 7 mises à jour majeures du quota de mises à jour Android que Samsung promet.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 6 est disponible à partir de 1 999 euros en cinq coloris : Noir carbone, blanc, gris, rose et bleu nuit.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy Z Fold 6. Dans l’ensemble, il s’agit d’une mise à niveau décente par rapport au Z Fold 5, mais pas d’une mise à niveau majeure, et il n’y a certainement pas de quoi s’extasier.