Galaxy S25 Edge : Samsung fixe enfin la date de sortie (et il arrive bientôt) !

Samsung a récemment annoncé que le lancement du très attendu Galaxy S25 Edge, initialement prévu pour le 15 avril, est repoussé. Aujourd’hui, nous apprenons que le Galaxy S25 Edge arrivera le 13 mai 2025. Ce report serait lié à des changements au sein de la direction de l’entreprise, notamment suite au décès de Jong-Hee Han, responsable de la division DX de Samsung, et non à des problèmes de qualité du produit.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par son design ultrafin, mesurant seulement 5,84 mm d’épaisseur (hors module caméra), ce qui en ferait l’un des smartphones Galaxy les plus minces à ce jour. Il est doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive.

Sous le capot, le Galaxy S25 Edge est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM, garantissant des performances élevées pour les applications et les jeux les plus exigeants. Les options de stockage incluent 256 Go et 512 Go, bien que l’absence de support pour les cartes microSD signifie que l’extension du stockage ne sera pas possible.

En matière de photographie, le S25 Edge est doté d’un système à double caméra arrière, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels utilisant le capteur ISOCELL HP2 de Samsung, ainsi qu’un objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, une caméra de 12 mégapixels est prévue pour les selfies et les appels vidéo.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 3 900 mAh, légèrement inférieure à celle du Galaxy S25 standard. Il prend en charge une charge filaire rapide de 25 W, similaire à celle du S25.

Prix et disponibilité du Galaxy S25 Edge

Le Galaxy S25 Edge devrait être disponible en trois coloris : Titanium Silver, Titanium Jet Black et Titanium Icy Blue. Le prix de départ est estimé à 1 249 euros pour le modèle de base, positionnant ce smartphone entre le Galaxy S25+ et le S25 Ultra en termes de tarification.

En résumé, malgré un léger retard dans son lancement, le Galaxy S25 Edge s’annonce comme un ajout notable à la gamme Galaxy S25, offrant un design élégant et des spécifications techniques impressionnantes.