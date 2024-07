Découvrez la Galaxy Ring de Samsung : Un bijou technologique pour suivre votre santé

Suivre son rythme cardiaque, la qualité de son sommeil et d’autres données peut se faire à l’aide d’une smartwatch, mais que faire si l’on ne veut pas utiliser de smartwatch ? Samsung a une nouvelle idée de ce que vous pourriez utiliser à la place : la nouvelle bague Galaxy Ring.

Samsung a enfin lancé le wearable le plus attendu de l’année, la Galaxy Ring. Bien que les bagues connectées ne soient pas exactement un nouveau facteur de forme, ce qui rend le lancement de la Galaxy Ring passionnant, c’est que Samsung est le premier grand fabricant à se lancer dans le domaine des bagues connectées.

Si vous souhaitez acheter la Galaxy Ring ou en savoir plus sur ce qu’elle offre, voici tout ce qu’il faut savoir.

Galaxy Ring : conception et design

Le design de la bague Galaxy Ring est minimal, avec un châssis extérieur épuré et un côté plat qui sert d’indicateur et aide à porter la bague dans le bon sens. La bande intérieure comporte toutes sortes de capteurs allant de l’ECG à la SpO2, en passant par la fréquence cardiaque et les capteurs de détection du sommeil.

La bague est disponible en neuf tailles, de 5 à 13, 5 étant la plus petite et 13 la plus grande. Dans l’ensemble, la Galaxy Ring ne présente aucune différence visuelle par rapport à la plupart des autres bagues du marché. La plus petite bague pèse environ 2,3 grammes, tandis que la plus grande pèse environ 3 grammes.

La Galaxy Ring prend également en charge les gestes pour faciliter le contrôle. Par exemple, vous pouvez doublement pincer pour retrouver le dernier emplacement de votre bague, ou prendre des photos et désactiver les alarmes sur le smartphone Galaxy connecté.

Samsung propose trois couleurs pour la Galaxy Ring : Noir titane, Argent titane et Or titane.

Galaxy Ring : capteurs de santé

La Galaxy Ring est équipée d’une myriade de capteurs : fréquence cardiaque, SpO2, ECG, BIA, température de la peau, podomètre, accéléromètre, gyroscope et PPG. Les données obtenues sont ensuite utilisées pour déterminer diverses mesures telles que l’apnée du sommeil, le rythme cardiaque irrégulier, les irrégularités respiratoires, la détection du cycle menstruel chez les femmes, la détection des ronflements, la détection des mouvements pendant le sommeil, etc.

Samsung exploite également l’IA pour détecter le sommeil et d’autres schémas afin d’offrir une expérience de suivi de la santé plus complète et plus personnalisée.

La batterie de la Galaxy Ring varie de 17 mAh pour la plus petite taille à 22,5 mAh pour la plus grande. Samsung affirme que la Galaxy Ring peut durer jusqu’à 7 jours avec une seule charge et l’entreprise fournira également un kit de charge rapide. Cependant, Samsung n’a pas révélé la vitesse de charge de la bague lors de l’événement.

Samsung fournit également un étui gratuit dans la boîte qui peut être utilisé pour ranger la bague lorsque vous ne l’utilisez pas ou l’utiliser comme station d’accueil pour le charger.

Galaxy Ring : logiciel

Si ce n’était pas déjà évident, la Galaxy Ring aura besoin d’un smartphone pour fonctionner, et cela inclut les applications Samsung Health et Galaxy Wearable. Samsung Health affiche vos données de santé, tandis que l’application Galaxy Wearable vous permet d’activer et de désactiver les fonctions de votre Galaxy Ring.

L’application Samsung Health fournit toutes les mesures dont vous avez besoin en un seul endroit sur sa page d’accueil, comme les pas, le sommeil, les calories brûlées, l’exercice, l’oxygène dans le sang, etc. Samsung a également ajouté des cartes IA qui vous montrent en un coup d’œil différentes mesures personnalisées pour vous tenir au courant. Contrairement à la Oura Ring, la Galaxy Ring ne nécessite pas d’abonnement, ce qui est appréciable.

La Galaxy Ring ne fonctionne pour l’instant qu’avec les smartphones Samsung et autres smartphones Android et il n’y a pas d’information sur une éventuelle prise en charge sur iOS à l’avenir.

Prix et disponibilité

La Galaxy Ring coûte 449 euros. Pour ce qui est de la disponibilité, la Galaxy Ring est disponible en pré-commande sur le site officiel de Samsung et sera bientôt expédiée.