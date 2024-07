Découvrez les Galaxy Buds 3 : Annulation active du bruit et design inspiré des AirPods

La série Galaxy Buds de Samsung est constituée d’excellents écouteurs sans fil, en particulier si vous possédez un téléphone, un ordinateur portable ou une tablette Galaxy. Après presque deux ans d’interruption, il existe désormais un nouveau modèle à un prix abordable : les Galaxy Buds 3. Le géant sud-coréen a également lancé des Galaxy Buds 3 Pro.

Samsung a dévoilé les nouveaux Galaxy Buds 3 hier lors de l’événement Unpacked de la société, aux côtés des Galaxy Buds Pro, plus haut de gamme. Le design s’éloigne considérablement de l’aspect et de la sensation du Galaxy Buds 2, et ressemble désormais davantage aux AirPods d’Apple. Les écouteurs ont une courte tige (qui contient probablement la batterie et d’autres éléments), et il n’y a pas d’embouts en silicone autour des haut-parleurs principaux.

Les écouteurs sont dotés d’un système d’annulation active du bruit (ANC), d’un haut-parleur dynamique de 11 mm et de trois microphones. Samsung affirme que les Galaxy Buds 3 peuvent ajuster automatiquement les niveaux de bruit et de son grâce à l’égalisation adaptative et à l’ANC adaptatif. Cependant, on ne sait pas si la fonctionnalité ANC fonctionnera bien avec le design plus ouvert — Samsung a essayé une astuce analogue avec les Galaxy Buds Live (aussi affectueusement connus sous le nom de « Galaxy Beans ») et cela n’a pas vraiment fonctionné.

Samsung promet également une meilleure qualité d’appel sur les Galaxy Buds 3, grâce à une nouvelle fonction « Super-Wideband ». Elle fait passer la transmission de la voix de 8 kHz à 16 kHz et s’appuie sur un « modèle pré-entraîné basé sur l’apprentissage automatique » pour restaurer la qualité d’appel initiale.

L’étui de charge des Galaxy Buds 3 ressemble à celui des AirPods et AirPods Pro, avec une forme de rectangle arrondi qui permet de ranger les écouteurs en position verticale. Cependant, Samsung n’a pas copié entièrement Apple : l’étui supérieur est translucide et laisse apparaître les écouteurs.

Galaxy Buds 3, un changement de design

Le successeur des Galaxy Buds 2 Pro sera doté d’un contrôle adaptatif du bruit, d’un haut-parleur bidirectionnel, d’un son ambiant et d’une fonction de traduction en live par l’IA. Les Galaxy Buds 3 Pro bénéficieront également d’une plus grande autonomie, pouvant aller jusqu’à 6 heures avec l’ANC activé, et 30 heures avec l’étui.

Disponibilité et prix

Vous pouvez acheter les Galaxy Buds 3 au prix de 180 euros sur le site web de Samsung, et les écouteurs devraient bientôt être disponibles chez d’autres revendeurs. C’est un prix un peu élevé, étant donné que nous ne savons pas dans quelle mesure l’ANC fonctionnera. Le prix des Galaxy Buds 3 Pro est de 249 euros.