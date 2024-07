Découvrez la Galaxy Watch Ultra : Conçue pour les conditions les plus difficiles

L’Apple Watch Ultra a été l’une des annonces les plus surprenantes d’Apple de mémoire récente. Il s’agit d’une smartwatch destinée à survivre à des conditions physiques plus difficiles et aux profondeurs de la mer, avec un tas de fonctionnalités « pro » supplémentaires. Aujourd’hui, Samsung propose sa propre alternative à la Apple Watch Ultra : la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Samsung vient d’annoncer la sortie de la Galaxy Watch Ultra, nouvelle venue dans sa gamme Galaxy Watch et probablement la smartwatch Wear OS la plus haut de gamme que l’on puisse acheter. La Watch Ultra s’appuie sur les capacités matérielles et de suivi de la santé de la Galaxy Watch 7, mais selon Samsung, elle va encore plus loin grâce à quelques renforts et fonctionnalités supplémentaires.

Elle est dotée d’un nouveau design de coussin et d’un système d’ergots dynamiques pour le confort, ainsi que d’un cadre en titane grade 4 et d’une résistance à l’eau de 10 ATM, ce qui la rend suffisamment durable pour résister à des environnements extrêmes. Sa capacité à fonctionner à des altitudes allant de 500 mètres sous le niveau de la mer à 9 000 mètres d’altitude la rend adaptée à des activités allant de la natation en mer au cyclisme en haute altitude.

La Galaxy Watch Ultra possède trois boutons, tous situés sur le côté droit. Il n’y a pas de couronne rotative, et celle du milieu est en fait un bouton avec des capteurs tactiles pour prendre différentes mesures de santé. Le mécanisme de fixation de la montre Ultra diffère du mécanisme à ressort habituel.

Une puissante puce pour la magie de l’IA

La Galaxy Watch Ultra est équipée du dernier SoC Exynos W1000 de Samsung, construit selon le procédé de fabrication 3 nm de Samsung. Le W1000 est un processeur à 5 cœurs avec 1 cœur de performance Cortex-A78 à 1,6 GHz et 4 cœurs d’efficacité Cortex-A55 à 1,5 GHz. Selon Samsung, le W1000 peut ouvrir des applications 2,7x plus vite que le W930. Les performances mono-cœur sont 3,4x meilleures, tandis que les performances multi-cœurs ont été améliorées de 3,7x. Ces chiffres doivent être testés, mais si les affirmations de Samsung sont vraies, la série Galaxy Watch 7 offre les meilleures performances de toutes les montres commercialisées par la marque.

La Galaxy Watch Ultra dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Le stockage est désormais 2x plus important que celui de la Watch 6 Classic, mais la RAM reste la même. Dans l’ensemble, la mise à niveau des performances de la série Galaxy Watch 7 était indispensable, et la mise à niveau du SoC résout un autre problème majeur.

La Galaxy Watch Ultra introduit une tuile Multisports pour suivre les entraînements sur plusieurs parcours, comme les triathlons. Elle propose également la fonction Functional Threshold Power (FTP) pour le cyclisme, qui mesure la puissance maximale du vélo en seulement 4 minutes grâce à des mesures alimentées par l’IA. De plus, il offre une fonction de zone de fréquence cardiaque personnalisée pour courir à des niveaux d’intensité optimaux.

Une grosse autonomie annoncée pour la Galaxy Watch Ultra

Grâce au bouton rapide, vous pouvez lancer et contrôler instantanément des séances d’entraînement ou associer d’autres fonctions au bouton. Une sirène d’urgence est également incluse pour la sécurité. Les cadrans de montre dédiés passent automatiquement en mode nuit pour une lisibilité optimale dans l’obscurité, et une luminosité de pointe de 3 000 nits garantit la lisibilité même en plein soleil. La Watch Ultra offre la plus grande autonomie de la gamme Galaxy Watch, avec 100 heures en mode économie d’énergie et 48 heures en mode économie d’énergie par exercice.

La Galaxy Watch 7 Ultra est livrée avec One UI 6 Watch basée sur Wear OS 5.0 et Android 14. One UI 6 Watch propose de nombreux ajouts intéressants, notamment le suivi de la santé par IA, une nouvelle fonctionnalité de score énergétique et une expérience Samsung Health améliorée.

Prix et disponibilité

La Galaxy Watch Ultra est disponible en 47 mm dans les coloris gris titane, blanc titane et argent titane. Les dimensions globales de la montre sont de 47,4 x 47,1 x 12,1 mm et elle pèse 60,5 grammes. Mais si vous souhaitez l’acquérir, préparez-vous à payer une somme conséquente, puisqu’elle coûte 699 euros. Elle est d’ores et déjà disponible en précommande et sera expédiée à partir du 24 juillet.