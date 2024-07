Accueil » Google Pixel Buds Pro 2 : De nouvelles couleurs fun et vives dévoilées

De récentes fuites suggèrent que Google pourrait bientôt dévoiler les Pixel Buds Pro 2 dans de nouvelles couleurs accrocheuses, notamment Raspberry et Mojito, ainsi que des options plus neutres comme Haze (gris) et Porcelain (beige).

En mars dernier, un rapport laissait entendre que Google travaillait sur de nouveaux écouteurs en plus de la Pixel Watch 3. Peu de détails ont été révélés concernant ces futurs écouteurs, mais il est probable qu’ils soient appelés Pixel Buds Pro 2, en suivant la convention de nommage habituelle de Google.

Les couleurs fuitées montrent que Google continue de proposer des options vives et amusantes pour ses produits. La couleur Raspberry semble correspondre à un Pixel 9 rose également en rumeur, tandis que Mojito semble être une teinte plus verte que la couleur Vert citron actuelle. Il est encore incertain si ces noms sont définitifs ou s’ils ne sont que des noms de code utilisés pendant le développement.

Une palette de couleurs élargie pour les Pixel Buds Pro 2

Les actuels Pixel Buds Pro sont déjà disponibles dans une gamme de couleurs vives, incluant Corail, Brume et Vert citron. Les nouvelles couleurs s’intégreraient parfaitement à cette palette existante, offrant aux utilisateurs encore plus de choix pour exprimer leur style personnel.

Google a annoncé les Pixel Buds Pro pour la première fois en mai 2022, et un intervalle de deux ans entre les sorties semble raisonnable pour un nouveau modèle. Les Pixel Buds Pro originaux ont reçu une mise à jour significative l’automne dernier, ajoutant des fonctionnalités telles que la Détection de conversation, le Bien-être auditif et le Bluetooth Super Wideband, ainsi que deux nouvelles couleurs : Bleu azur et Porcelaine.

Un renouvellement attendu

Avec ces nouvelles options de couleurs et la possibilité d’une sortie prochaine, il semble que Google se prépare à rafraîchir sa gamme d’écouteurs. Il sera intéressant de voir quelles autres fonctionnalités et améliorations les Pixel Buds Pro 2 pourraient apporter, en plus de ces nouvelles couleurs excitantes.

Google pourrait lancer les Pixel Buds Pro 2 en même temps que la série Pixel 9 et la Pixel Watch 3 le mois prochain, car cela fait plus de deux ans que Google a annoncé les Pixel Buds Pro originaux.