iOS 18 apportera de nouveaux effets de texte pour les mots individuels dans iMessage

Apple s’apprête à organiser sa Worldwide Developers Conference annuelle ce mois-ci, qui se déroulera du 10 au 14 juin. Nous aurons l’occasion de découvrir en avant-première les derniers logiciels d’Apple, notamment iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. Quelques jours plus tôt, des informations indiquent qu’Apple prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité d’effets de texte à l’application Messages d’iOS 18.

Vous pouvez déjà envoyer des iMessages avec des effets de bulles ou des effets en plein écran comme des confettis. Selon MacRumors, les nouveaux effets de texte dans iMessages permettraient d’animer des mots individuels dans un message. Il semble que la nouvelle fonctionnalité d’iMessage puisse fonctionner comme un système de texte enrichi, mais avec beaucoup plus de glamour. Il est prévu qu’en plus des effets de texte, Apple ajoute des contrôles de texte riche comme le gras, l’italique et le souligné.

Étant donné que l’application Messages devrait bénéficier de la prise en charge RCS dans iOS 18, les effets de texte pourraient également fonctionner avec les bulles vertes.

Pour rappel, la prise en charge de la messagerie RCS devrait permettre une communication fluide entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android. Tout comme iMessage, RCS prendra en charge les accusés de réception, les messages audio, les photos et vidéos de meilleure résolution, le partage de localisation, un meilleur chiffrement, des indicateurs de frappe, la messagerie utilisant le Wi-Fi et des chats de groupe améliorés.

Il serait amusant de voir comment fonctionneront les animations de texte. Je suis également curieux de voir si elles seront intégrées à d’autres applications iOS natives qui prennent en charge la saisie de texte, comme Notes ou Mail.

L’IA est attendu dans Messages sur iOS 18

Outre les nouveaux effets de texte et la prise en charge du RCS, l’application Messages d’iOS 18 devrait être dotée d’un outil d’autocomplétion piloté par l’IA. La nouvelle version d’iOS 18 apportera également des suggestions de réponses automatiques aux courriels et aux messages texte. En outre, plusieurs autres fonctionnalités d’IA telles que la création d’emojis personnalisés à l’aide de l’IA générative, la retouche de photos avec l’IA, la transcription de mémos vocaux, et plus encore, ont été annoncées pour iOS 18 et macOS 15.

Juste après la conférence WWDC du 10 juin, Apple devrait lancer la première version bêta pour les développeurs auprès des membres de l’Apple Developer Program. La première version bêta publique devrait arriver en juillet, et la version définitive en septembre, avec la série iPhone 16.