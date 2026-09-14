Qu’est-ce que RCS, le successeur de SMS ?

RCS (Rich Communication Services) est le standard qui succède au SMS : partage multimédia haute qualité, accusés de lecture, chat de groupe et, depuis mai 2026, chiffrement de bout en bout entre iPhone et Android.

Note de correction — 14/09/2026 Fiche reconstruite au format Comprendre / Explainer (elle était restée en article classique, non révisée depuis plusieurs années) et actualisée : RCS 4.0 (appels vidéo natifs), chiffrement de bout en bout entre iPhone et Android depuis mai 2026.

RCS (Rich Communication Services) est une norme de messagerie mobile portée par la GSMA, pensée pour succéder au SMS avec des fonctions proches des messageries modernes comme WhatsApp ou iMessage : photos et vidéos en haute qualité, accusés de lecture, indicateurs de frappe, discussions de groupe enrichies.

Contrairement à iMessage, système propriétaire d’Apple, RCS fonctionne avec n’importe quel numéro de téléphone : si l’un des interlocuteurs n’a pas RCS, la conversation bascule simplement en SMS classique, sans perte de message.

Longtemps fragmenté — chaque opérateur proposait ses propres fonctions, souvent incompatibles entre eux — RCS s’est standardisé grâce au Universal Profile de la GSMA, aujourd’hui en version 4.0 (mars 2026) avec l’arrivée des appels vidéo natifs directement depuis une conversation.

Depuis mai 2026, RCS franchit une étape clé pour la confidentialité : Apple et Google ont activé par défaut le chiffrement de bout en bout entre iPhone et Android, comblant le principal reproche fait à la norme face à iMessage et WhatsApp.