Qu’est-ce que RCS, le successeur de SMS ?

RCS (Rich Communication Services) est une norme de messagerie mobile portée par la GSMA, pensée pour succéder au SMS avec des fonctions proches des messageries modernes comme WhatsApp ou iMessage : photos et vidéos en haute qualité, accusés de lecture, indicateurs de frappe, discussions de groupe enrichies.
Contrairement à iMessage, système propriétaire d’Apple, RCS fonctionne avec n’importe quel numéro de téléphone : si l’un des interlocuteurs n’a pas RCS, la conversation bascule simplement en SMS classique, sans perte de message.
Longtemps fragmenté — chaque opérateur proposait ses propres fonctions, souvent incompatibles entre eux — RCS s’est standardisé grâce au Universal Profile de la GSMA, aujourd’hui en version 4.0 (mars 2026) avec l’arrivée des appels vidéo natifs directement depuis une conversation.
Référence en confidentialité avec chiffrement systématique, mais nécessite aussi que les deux parties installent l’application.
07FAQ
Questions fréquentes
RCS est-il gratuit ?
Oui, RCS est inclus dans le forfait mobile, comme le SMS. Aucun abonnement ni application tierce n’est nécessaire : il utilise l’app de messagerie par défaut du téléphone.
Quelle est la différence entre RCS et iMessage ?
iMessage est un système propriétaire d’Apple, réservé aux appareils Apple. RCS est une norme ouverte qui fonctionne avec n’importe quel numéro de téléphone, et qui bascule automatiquement en SMS si l’un des interlocuteurs n’a pas RCS.
RCS est-il disponible sur iPhone ?
Oui, depuis 2024 (iOS 18 et versions ultérieures). Il reste toutefois distinct d’iMessage : les conversations RCS restent en bulle verte, tandis qu’iMessage reste en bulle bleue.
Les messages RCS sont-ils chiffrés ?
Depuis mai 2026, oui, par défaut, entre iPhone et Android (avec iOS 26.5 et la dernière version de Google Messages), en plus du chiffrement déjà en place entre appareils Android. Un cadenas apparaît dans la conversation lorsque le chiffrement est actif.
Qu'est-ce que RCS 4.0 ?
C’est la version du Universal Profile officialisée par la GSMA en mars 2026, qui ajoute notamment les appels vidéo natifs (MIVC) lancés directement depuis une conversation, du texte enrichi et une meilleure qualité de partage média.
Comment savoir si RCS est activé sur mon téléphone ?
Il suffit de vérifier les paramètres de l’application de messagerie (Google Messages ou Messages sur iPhone). La plupart des Android récents et des iPhone sous iOS 18+ l’ont automatiquement dès lors que l’opérateur le prend en charge.
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