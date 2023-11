Qu’est-ce que RCS, le successeur de SMS ?

Dans le paysage dynamique des technologies de communication mobile, le SMS (Short Message Service) a historiquement dominé en tant que méthode principale d’échange de messages texte. Ce service éprouvé a connecté des milliards d’utilisateurs dans le monde entier pendant de nombreuses années, agissant comme une pierre angulaire de l’interaction mobile.

Malgré son utilisation généralisée et sa fiabilité, l’avènement de plateformes de messagerie basées sur l’Internet, telles que WhatsApp, iMessage et d’autres, a mis en évidence certaines faiblesses du SMS. On remarque en particulier ses limites en termes de fonctionnalités et de capacités multimédias, qui sont de plus en plus importantes dans le monde numérique d’aujourd’hui, où tout va très vite.

En réponse à ces besoins de communication en constante évolution, l’industrie des télécommunications s’est lancée dans une avancée significative en introduisant la norme RCS (Rich Communication Services). Cette norme innovante promet de révolutionner notre façon de communiquer en offrant des fonctions de messagerie améliorées. Ces fonctions comprennent un support multimédia amélioré, une meilleure fonctionnalité de chat de groupe et des mesures de sécurité accrues, qui s’alignent sur les attentes contemporaines des utilisateurs mobiles.

La norme RCS vise non seulement à combler le vide laissé par les SMS traditionnels, mais aussi à fournir une expérience de messagerie plus intégrée et plus riche en fonctionnalités, capable de rivaliser avec les alternatives populaires basées sur l’Internet. Alors que le monde de la communication mobile continue d’évoluer, le RCS témoigne de l’engagement de l’industrie à s’adapter et à améliorer l’expérience des utilisateurs en fonction des avancées technologiques.

Vous avez peut-être déjà entendu ce mystérieux acronyme, mais en quoi consiste le RCS et, plus important encore, comment cela vous affectera-t-il ?

Qu’est-ce que RCS ?

RCS est l’acronyme de « Rich Communication Service » (service de communication riche) et est souvent considéré comme « l’avenir de la messagerie textuelle » sur votre smartphone. Comme son nom l’indique, ce service enrichit considérablement les messages textuels et multimédias. On parle ici d’une meilleure qualité d’image et de vidéo, de reçus de lecture, d’indicateurs de frappe, etc.

Pour mieux comprendre, il suffit de penser aux applications de messagerie instantanée comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Contrairement à l’envoi traditionnel de SMS avec un numéro de téléphone, ces applications vous permettent de voir si quelqu’un lit votre message ou est en train de taper, les images sont partagées avec une qualité bien supérieure, etc. RCS apporte une expérience analogue à la traditionnelle messagerie textuelle.

On peut aussi l’assimiler au service iMessage d’Apple, mais au lieu d’un système propriétaire qui exige que tout le monde ait un iPhone ou un iPad, RCS fonctionne essentiellement avec n’importe quel numéro de téléphone, tout comme les SMS. Et si les deux parties n’ont pas encore RCS, le système reviendra simplement par défaut au SMS, de sorte qu’aucun message ne sera perdu.

Principales fonctionnalités de la messagerie RCS

RCS se targue d’une série de fonctionnalités qui l’élèvent au-dessus des limites des SMS. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

Partage multimédia : RCS permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos en haute résolution sans avoir besoin de compresser ou de limiter la taille des fichiers

indicateurs de frappe et accusés de réception : RCS fournit des indices visuels, tels que des indicateurs de frappe et des reçus de lecture, améliorant ainsi la communication et l’interaction en temps réel.

Amélioration des discussions de groupe : RCS permet des discussions de groupe jusqu’à 500 participants, offrant des fonctionnalités telles que le nommage des discussions de groupe, l’ajout et la suppression de participants, et le partage de médias de groupe.

Partage de localisation : RCS facilite le partage de localisation en temps réel, ce qui permet de coordonner plus facilement des réunions ou de partager des emplacements avec des amis et des membres de la famille.

Chiffrement de bout en bout : RCS supporte le chiffrement de bout en bout, assurant la confidentialité et la sécurité des conversations sensibles.

Intégration avec des applications et des services : RCS peut être intégré avec différents services et applications, offrant une expérience de messagerie plus transparente et unifiée.

Avantages de la messagerie RCS

Amélioration de l’expérience de la messagerie : RCS offre une expérience de messagerie plus riche et plus attrayante, similaire aux applications de messagerie populaires basées sur Internet.

Communication améliorée : Les fonctionnalités RCS telles que les indicateurs de frappe et les accusés de réception facilitent une communication plus fluide et plus efficace.

Partage multimédia transparent : RCS permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos de haute qualité sans compromettre la qualité ou faire face à des restrictions de taille de fichier

Communication sécurisée : RCS supporte le chiffrement de bout en bout, protégeant ainsi les conversations sensibles des accès non autorisés.

Quels smartphones supportent le RCS ?

Tout d’abord, le RCS n’est pas simplement quelque chose que votre smartphone reçoit, comme une nouvelle fonctionnalité Android ou une mise à jour d’application. Votre opérateur joue un rôle important dans le fait que vous puissiez ou non profiter du RCS.

Voici la bonne nouvelle : de nombreux opérateurs supportent déjà le RCS, et ce depuis de nombreuses années. Cependant, dans les premiers temps du RCS, il n’y avait pas d’ensemble spécifique de fonctionnalités obligatoires en place lors de la mise en œuvre, et c’était donc une sorte de désordre. Certains opérateurs proposaient certaines fonctionnalités du RCS, mais pas d’autres, et beaucoup de ces fonctionnalités n’étaient même pas compatibles entre les opérateurs.

Pour remédier à cette situation, le profil universel a vu le jour. Ce profil définit un ensemble général de caractéristiques et de fonctionnalités que RCS prend en charge, et tous ceux qui y adhèrent acceptent de prendre en charge toutes ces caractéristiques.

Heureusement, le nombre d’opérateurs, de fabricants et de fournisseurs de systèmes d’exploitation qui acceptent de supporter le profil universel est très important. Cela signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter de savoir si vous aurez les mêmes fonctionnalités RCS que quelqu’un d’autre. Cependant, il y a un grand absent dans la liste des entreprises supportant le RCS : Apple.

Qu’en est-il du RCS sur l’iPhone ?

Les iPhone disposent de deux méthodes de messagerie texte : iMessage et SMS. Les chats iMessage sont en bleu, tandis que tous les autres sont en vert. Jusqu’en 2024, ces messages verts ne pouvaient être que des SMS.

Les utilisateurs d’Android, en particulier, ont été très ennuyés par ce fait. L’iPhone ne prenant en charge que les SMS, tout message texte envoyé par un utilisateur autre qu’un iPhone à un autre utilisateur était contraint d’utiliser la norme la plus ancienne et la plus obsolète. Cela signifiait des photos et des vidéos de mauvaise qualité, que les utilisateurs de l’iPhone mettaient ensuite sur le compte de l’expéditeur. Apple n’avait aucune raison de corriger les bulles vertes (une distinction inutile qu’elle avait intentionnellement créée).

Fin 2023, Apple a officiellement annoncé qu’elle prendrait enfin en charge le RCS sur les iPhone en 2024. Google a exercé une forte pression publique sur Apple pour qu’elle adopte le RCS, mais c’est très probablement la possibilité d’une action réglementaire qui a incité l’entreprise à changer de cap.

Les utilisateurs d’iPhone ne remarqueront probablement même pas le passage du SMS au RCS pour leurs conversations dans la bulle verte, mais même des photos et des vidéos de meilleure qualité constitueront une amélioration.

Google mène la charge pour apporter RCS au plus grand nombre

Étant donné qu’il faut beaucoup de travail pour que tous les opérateurs et fabricants acceptent de prendre en charge une nouvelle norme, Google a pris la liberté d’ouvrir le bal. Il a construit un nouveau standard appelé « Jibe » qui est basé sur RCS avec Universal Profile — c’est l’avenir de RCS et l’avenir de la messagerie texte.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Google s’intéresse tant à la diffusion du RCS auprès du grand public. La réponse est simple : parce qu’il a besoin d’une expérience de chat unifiée. Google a connu de nombreux échecs avec ses applications de chat au fil des ans. L’entreprise espère que RCS sera la solution ultime à ce problème de longue date.

Au lieu d’avoir plusieurs clients de messagerie pour différentes raisons, vous n’avez besoin que de l’application Google Messages, qui est déjà préinstallée sur la majorité des appareils Android. Et comme la plupart des opérateurs prennent en charge RCS, il s’agit automatiquement d’une excellente application de messagerie intégrée qui n’exige aucun travail supplémentaire de la part des utilisateurs. En d’autres termes, c’est la même chose qu’iMessage pour les utilisateurs d’iPhone.

Quand le RCS sera-t-il disponible sur mon téléphone ?

La réponse courte est que vous avez probablement déjà activé le RCS sur votre smartphone Android. De nombreux opérateurs français supportent le RCS. Les smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel sont livrés avec l’application Google Messages préinstallée. Et si cela ne suffit pas, Google a pris les choses en main en l’activant lui-même pour la plupart des smartphones Android.

Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez facilement vérifier si votre téléphone dispose du RCS. L’avenir de la messagerie basée sur le numéro de téléphone s’annonce radieux.