Qu’est-ce que RCS, le successeur de SMS ?

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Comprendre

Qu'est-ce que RCS ?

Définition, fonctionnement, versions, prix, accès et limites de RCS — la fiche de référence pour tout comprendre.

01 Définition

Qu'est-ce que RCS, au juste ?

RCS (Rich Communication Services) est une norme de messagerie mobile portée par la GSMA, pensée pour succéder au SMS avec des fonctions proches des messageries modernes comme WhatsApp ou iMessage : photos et vidéos en haute qualité, accusés de lecture, indicateurs de frappe, discussions de groupe enrichies.

Contrairement à iMessage, système propriétaire d’Apple, RCS fonctionne avec n’importe quel numéro de téléphone : si l’un des interlocuteurs n’a pas RCS, la conversation bascule simplement en SMS classique, sans perte de message.

Longtemps fragmenté — chaque opérateur proposait ses propres fonctions, souvent incompatibles entre eux — RCS s’est standardisé grâce au Universal Profile de la GSMA, aujourd’hui en version 4.0 (mars 2026) avec l’arrivée des appels vidéo natifs directement depuis une conversation.

Depuis mai 2026, RCS franchit une étape clé pour la confidentialité : Apple et Google ont activé par défaut le chiffrement de bout en bout entre iPhone et Android, comblant le principal reproche fait à la norme face à iMessage et WhatsApp.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2016

    Universal Profile

    La GSMA lance le Universal Profile pour unifier les fonctions RCS entre opérateurs, jusque-là fragmentées et souvent incompatibles.

  2. Fin 2023

    Annonce d'Apple

    Apple annonce qu’elle prendra en charge RCS sur iPhone, sous la pression publique de Google et face au risque d’une action réglementaire.

  3. 2024

    RCS sur iPhone

    RCS devient disponible sur iPhone : meilleure qualité de photos et vidéos dans les conversations « bulle verte », qui restent toutefois distinctes d’iMessage.

  4. Janvier 2026

    iOS 26.3

    Apple prépare le chiffrement de bout en bout pour RCS ; la France apparaît en première ligne des tests.

  5. Mars 2026

    RCS 4.0

    La GSMA officialise le Universal Profile 4.0 : appels vidéo natifs lancés directement depuis une conversation (MIVC), texte enrichi, meilleure qualité de négociation média.

  6. Mai 2026

    Chiffrement iPhone ↔ Android

    Apple et Google activent par défaut le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android (iOS 26.5 et dernière version de Google Messages), avec un cadenas visible dans la conversation.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Inclus

Standard
Gratuit
  • Inclus dans le forfait mobile, comme le SMS
  • Aucun abonnement ni application tierce nécessaire
  • Fonctionne via Google Messages ou l'app Messages d'Apple

RCS n’est ni un abonnement ni une application à télécharger : c’est une évolution du réseau mobile et de l’application Messages par défaut, sans coût additionnel.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Android
Google Messages
Application par défaut sur la plupart des Android ; RCS activé automatiquement par Google (Jibe)
iPhone
App Messages (bulles vertes)
Disponible depuis 2024 (iOS 18+) ; reste distinct d'iMessage (bulles bleues)
Opérateur
Réseau mobile
Le support dépend aussi de l'opérateur ; la plupart des opérateurs français prennent en charge RCS
Entre iPhone et Android
Chiffrement de bout en bout
Actif par défaut depuis mai 2026 (iOS 26.5 + dernière version de Google Messages)
05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Pas de fusion avec iMessage

Sur iPhone, RCS reste distinct d’iMessage (bulles vertes contre bulles bleues) ; Apple n’a pas unifié les deux systèmes.

Dépendance à l'opérateur et à l'app

Les deux interlocuteurs doivent avoir RCS actif (application et opérateur compatibles), sinon la conversation repasse en SMS classique, avec perte de qualité.

Chiffrement encore récent

Le chiffrement de bout en bout entre iPhone et Android n’est actif que depuis mai 2026 et se déploie progressivement (bêta) ; il n’est pas encore garanti sur toutes les conversations.

Historique de fragmentation

Avant le Universal Profile, les fonctions RCS variaient fortement d’un opérateur à l’autre, une confusion qui a longtemps freiné l’adoption.

06 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
WhatsApp Meta

Chiffrement de bout en bout natif de longue date, indépendant de l’opérateur, mais nécessite que les deux parties installent l’application.
iMessage Apple

Expérience unifiée et chiffrée, mais réservée aux appareils Apple ; RCS vise une expérience comparable en restant ouvert.
Signal Signal Foundation

Référence en confidentialité avec chiffrement systématique, mais nécessite aussi que les deux parties installent l’application.
07 FAQ

Questions fréquentes

RCS est-il gratuit ?

Oui, RCS est inclus dans le forfait mobile, comme le SMS. Aucun abonnement ni application tierce n’est nécessaire : il utilise l’app de messagerie par défaut du téléphone.

Quelle est la différence entre RCS et iMessage ?

iMessage est un système propriétaire d’Apple, réservé aux appareils Apple. RCS est une norme ouverte qui fonctionne avec n’importe quel numéro de téléphone, et qui bascule automatiquement en SMS si l’un des interlocuteurs n’a pas RCS.

RCS est-il disponible sur iPhone ?

Oui, depuis 2024 (iOS 18 et versions ultérieures). Il reste toutefois distinct d’iMessage : les conversations RCS restent en bulle verte, tandis qu’iMessage reste en bulle bleue.

Les messages RCS sont-ils chiffrés ?

Depuis mai 2026, oui, par défaut, entre iPhone et Android (avec iOS 26.5 et la dernière version de Google Messages), en plus du chiffrement déjà en place entre appareils Android. Un cadenas apparaît dans la conversation lorsque le chiffrement est actif.

Qu'est-ce que RCS 4.0 ?

C’est la version du Universal Profile officialisée par la GSMA en mars 2026, qui ajoute notamment les appels vidéo natifs (MIVC) lancés directement depuis une conversation, du texte enrichi et une meilleure qualité de partage média.

Comment savoir si RCS est activé sur mon téléphone ?

Il suffit de vérifier les paramètres de l’application de messagerie (Google Messages ou Messages sur iPhone). La plupart des Android récents et des iPhone sous iOS 18+ l’ont automatiquement dès lors que l’opérateur le prend en charge.

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