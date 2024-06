Asus réinvente le ROG Zephyrus G16 avec la puissance des processeurs AMD Zen 5

La gamme Zephyrus d’ASUS se distingue des autres ordinateurs portables par son matériel haut de gamme, son design fin et élégant et ses excellentes performances de jeu. Un nouveau modèle est en cours d’élaboration, avec un nouveau matériel AMD et le même design.

Asus a su écouter les retours des utilisateurs concernant le ROG Zephyrus G16. Bien que ce soit un excellent ordinateur portable dédié au gaming, il avait un inconvénient majeur : la RAM soudée, limitée à 16 Go pour la configuration la plus sensée de l’appareil. Avec l’introduction des nouveaux processeurs mobiles Zen 5 d’AMD, Asus a corrigé ce problème.

Le ROG Zephyrus G16 (modèle GA605) mis à jour conserve le châssis en aluminium fin et le magnifique écran OLED de 240 Hz que l’on a déjà pu apprécier sur le modèle précédent. La principale différence se situe sous le capot, avec l’intégration du processeur Ryzen AI 9 HX 370. Ce processeur haut de gamme repose sur la dernière architecture Zen 5, offrant des performances de pointe.

Performances et configuration du ROG Zephyrus G16

En plus du nouveau processeur, Asus a apporté d’autres améliorations significatives qui rendent le Zephyrus G16 encore plus attrayant. Les configurations avec les GPU Nvidia RTX 4080 et RTX 4090 ont été abandonnées, car le design fin et léger de l’ordinateur ne pouvait pas gérer efficacement ces niveaux de GPU. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir entre les modèles équipés d’un RTX 4070 ou d’un RTX 4060.

Le nouveau processeur AMD possède 12 cœurs, 24 threads et un NPU intégré capable de 50 TOPS pour les charges de travail d’intelligence artificielle. Il s’agit probablement de l’un des processeurs Zen 5 qu’AMD vient d’annoncer. Combiné à une carte graphique RTX 4070, vous obtenez un total de 402 TOP de puissance de traitement pour l’exécution de modèles d’IA locaux.

La véritable nouveauté réside dans la configuration avec le RTX 4070, qui est maintenant équipée de 32 Go de mémoire LPDDR5X. La version précédente avec un processeur Intel Meteor Lake n’offrait que 16 Go de RAM. De plus, cette nouvelle mémoire est plus rapide, atteignant des vitesses allant jusqu’à 7500 MT/s.

Connectivité et couleurs

Asus a également mis à jour la connectivité sans fil en passant à la norme Wi-Fi 7, et propose désormais ce modèle dans une option de couleur blanche. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une refonte complète du G16, ces changements vont au-delà d’un simple échange de matériel.

Disponibilité et perspectives pour le ROG Zephyrus G16

Pour l’instant, les mises à jour semblent exclusives à la configuration AMD de cet ordinateur portable. Cela peut être décevant pour ceux qui préfèrent les CPU Intel, qui étaient la seule option disponible sur le ROG Zephyrus G16 auparavant. Cependant, cette mise à jour pourrait signifier une baisse de prix pour les configurations Meteor Lake, Asus cherchant à liquider les anciens stocks.

Le ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 sera disponible en France le 15 juillet 2024 à partir de 2 799 €, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.