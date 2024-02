iMessage vs SMS : Pourquoi la couleur de vos messages importe ?

Dans le monde d’Apple, la couleur de vos bulles de texte est plus significative qu’il n’y paraît. Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous avez sans doute remarqué que vos messages sortants apparaissent parfois en bleu et parfois en vert. Mais quelle est la différence entre ces deux couleurs ?

Les bulles de texte bleues indiquent que vous utilisez l’application iMessage intégrée d’Apple pour envoyer des messages à une autre personne qui utilise également iMessage sur un appareil Apple. En revanche, les bulles vertes signifient que ce n’est pas le cas.

L’apparition de bulles vertes au lieu de bleues peut être due à plusieurs raisons, mais il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter. Vos messages sont toujours transmis, mais via SMS (Short Message Service) ou MMS (Multimedia Messaging Service) au lieu d’iMessage. Les SMS ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout offert par iMessage.

Cette situation se produit le plus souvent lorsque vous envoyez un message à quelqu’un qui n’utilise pas un appareil Apple, mais d’autres causes sont possibles.

Activer iMessage

Si vous constatez soudainement des bulles de texte vertes, il se peut que la fonctionnalité iMessage ait été désactivée. Pour vérifier et activer iMessage :

Ouvrez l’application Réglages (icône en forme de roue dentée). Faites défiler vers le bas et trouvez l’option Messages (entre Téléphone et FaceTime). Si le commutateur à côté d’iMessage est vert, il est déjà activé. S’il est gris, cela signifie qu’il est désactivé. Tapez sur le commutateur pour activer iMessage si nécessaire.

Si iMessage est déjà activé, ou si vous venez de l’activer, et que le problème persiste, la personne à qui vous envoyez des messages doit également s’assurer que son service iMessage est activé.

Configuration d’un nouvel appareil

Si vous ou la personne à qui vous envoyez des messages avez récemment changé d’appareil iOS, il se peut qu’un conflit avec iMessage soit survenu lors du processus de configuration. Assurez-vous que iOS est à jour et vérifiez les réglages de la carte SIM ainsi que le numéro de téléphone sélectionné dans les réglages de Messages.

Problèmes avec iMessage

Si vos messages sont toujours envoyés comme des SMS, cela pourrait indiquer un problème avec iMessage ou sa connexion à Internet. Une connexion à des données cellulaires ou à un réseau Wi-Fi est requise pour que iMessage fonctionne comme prévu. Vérifiez également les mises à jour d’iOS et envisagez de redémarrer l’application iMessage.

Si après toutes ces étapes, iMessage envoie toujours vos textes sous forme de SMS, il se pourrait que le service lui-même rencontre des problèmes. Consultez la page officielle d’état du système d’Apple pour vous en assurer, et si iMessage est en panne, la seule chose à faire est d’attendre.

Cet article vise à démystifier les raisons derrière les bulles de texte bleues et vertes sur iPhone, fournissant des solutions pour garantir une communication fluide et sécurisée via iMessage.