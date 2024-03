RCS, le nouveau pont entre iPhone et Android : Arrivée prévue pour l’automne 2024

En novembre dernier, Apple a annoncé qu’elle ajouterait la prise en charge RCS (Rich Communication Services) à l’iPhone dans le courant de l’année. Grâce à cette prise en charge, les utilisateurs de l’iPhone pourront visualiser les images et les vidéos qui leur sont envoyées par les utilisateurs d’Android par RCS, sans avoir à gérer des images et des vidéos de mauvaise qualité. Une fois qu’Apple aura ajouté la prise en charge RCS à l’iPhone, les utilisateurs d’iPhone pourront obtenir des accusés de lecture lorsqu’ils communiqueront avec des utilisateurs Android, et voir des indicateurs de frappe. Les messages seront toujours protégés grâce au chiffrement de bout en bout.

Actuellement, lorsqu’un utilisateur d’iPhone envoie un message à un utilisateur d’Android et vice versa, la discussion se déroule sur la plate-forme SMS/MMS traditionnelle, ce qui explique que les vidéos partagées soient de piètre qualité, tout comme les images partagées. RCS et iMessage ayant pratiquement les mêmes fonctionnalités, les utilisateurs d’iPhone ne devraient avoir aucun problème à utiliser RCS lorsque Apple en ajoutera la prise en charge.

La question est de savoir quand cela se produira. Quand Apple commencera-t-elle à prendre en charge RCS ?

D’ici l’automne 2024, Apple intégrera le support des services de communications enrichies (RCS) dans iMessage, une annonce qui avait déjà étonné le monde technologique fin de l’année dernière. Bien qu’Apple ait gardé le silence sur les détails depuis cette révélation, Google vient de fournir une mise à jour précieuse via une nouvelle page Web dédiée à Google Messages, repérée initialement par 9to5Google.

Cette intégration spécifique au RCS dans l’écosystème iPhone est prévue pour « l’automne 2024 », précisant le vague « l’année prochaine » mentionné par Apple lors de l’annonce initiale. Cette période automnale, cruciale pour Apple avec le lancement habituel des nouveaux iPhone en septembre, pourrait coïncider avec l’introduction du support RCS dans iMessage, peut-être synchronisée avec la sortie de la série iPhone 16. Il se pourrait même que les tests pour le support RCS débutent plus tôt, potentiellement avec le lancement des premières bêtas d’iOS 18 attendues en juin lors de la WWDC 2024.

Une aubaine pour les utilisateurs

Cette mise à jour de Google tempère les espoirs de voir le RCS débarquer sur iPhone dans la première moitié de l’année, mais assure que, d’ici 2025, la qualité des vidéos envoyées par message à vos contacts iPhone devrait s’améliorer significativement, surpassant largement les actuelles « 20 pixels ».

Lorsque Apple ajoutera la prise en charge du RCS sur l’iPhone, vous devriez être en mesure de savoir si vous disposez d’une connexion RCS en regardant le champ de texte avant de commencer à taper un message. Apple fera sans doute grand cas de la prise en charge du RCS à l’approche du mois de septembre, alors restez à l’écoute.