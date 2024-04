iOS 18 : Fonctionnalités, date de sortie et dernières rumeurs

L’annonce et la présentation d’iOS 18 sont prévues pour le WWDC 2024 qui aura lieu du 10 au 14 juin. Cette annonce a été faite le 26 mars 2024 par Apple.

Bien qu’aucun nouveau matériel ne soit attendu lors de cet événement — le Vision Pro ayant été présenté lors du WWDC 2023, de grandes attentes entourent les améliorations logicielles, notamment pour iOS 18, macOS, et plus encore.

Avec l’essor récent de l’intelligence artificielle généraliste, de ChatGPT à l’intégration de Copilot par Microsoft, et les efforts de Google avec ses téléphones Pixel orientés IA, Apple est prêt à introduire de nombreuses fonctionnalités d’IA dans iOS 18, qui promet des changements « relativement révolutionnaires » selon le célèbre Mark Gurman.

Nouveautés d’iOS 18

Écran d’accueil personnalisable

Pour la première fois, Apple va permettre de placer les icônes d’applications librement sur l’écran d’accueil, mettant fin à la nécessité de suivre un agencement séquentiel sans espaces vides. Cette flexibilité, attendue depuis longtemps par les utilisateurs, marque un changement significatif dans la personnalisation de l’interface utilisateur d’iOS.

IA et Siri plus intelligente

Avec iOS 18, Apple devrait enfin prendre le train de l’IA en marche. Si l’entreprise ne proposera pas à ses utilisateurs un chatbot IA de type ChatGPT, elle s’appuierait sur Gen AI pour améliorer sa suite d’applications d’origine.

Apple s’apprête à renforcer ses applications natives avec des capacités d’IA. Par exemple, l’application Apple Music pourrait proposer des playlists générées automatiquement qui correspondent aux préférences musicales des utilisateurs.

De plus, des assistants d’écriture basés sur l’IA pourraient être intégrés dans des applications comme Keynote et Pages. Siri, quant à elle, bénéficiera de l’intégration de Large Language Model (LLM), améliorant ses capacités de conversation naturelle et sa compétence à exécuter des tâches complexes.

Par exemple, selon Mark Gurman, Apple prévoit une intégration plus poussée de Siri-Messages, ce qui améliorerait la capacité de Siri à compléter des phrases et à répondre à des questions complexes. De même, Siri bénéficiera d’une intégration plus poussée avec l’application Raccourcis, ce qui permettra probablement une automatisation plus poussée des tâches.

Dans un premier temps, ces fonctionnalités pourraient fonctionner sur l’appareil, éventuellement en se limitant aux appareils Pro, mais Apple serait en train d’étudier la possibilité d’une collaboration avec des partenaires comme Google et Baidu dans le domaine de l’IA basée sur le cloud pour l’avenir.

Messagerie RCS

Attendue depuis fin 2023, la compatibilité avec la messagerie RCS sera enfin disponible sur iOS 18. Cette fonctionnalité améliorera la communication entre iPhone et appareils Android, offrant des reçus de lecture, des indicateurs de frappe, et la possibilité de partager des fichiers de haute qualité, entre autres.

Nouveautés dans Apple Plans et l’application Notes

Apple Plans introduira la possibilité de sélectionner des itinéraires préférés, et des cartes topographiques détaillées seront désormais disponibles sur iPhone.

L’application Notes accueillera de nouvelles fonctionnalités comme les notes audio et les « Math Notes » pour une intégration avec l’application Calculatrice, améliorant ainsi l’utilité pour les étudiants.

Appareils compatibles avec iOS 18

Malgré l’introduction de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, iOS 18 devrait être compatible avec tous les modèles d’iPhone qui exécutent actuellement iOS 17, y compris la série iPhone 15 jusqu’à l’iPhone SE de 2e et 3e génération.

Date de sortie

iOS 18 sera présenté lors de la WWDC le 10 juin, suivi par la sortie de la première version bêta pour les développeurs. Une bêta publique est attendue en juillet, avec un lancement final prévu pour septembre 2024.