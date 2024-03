La WWDC 2024 d’Apple est prévue pour le 10 juin

Chaque année, le plus grand événement d’Apple est la Worldwide Developers Conference, ou WWDC en abrégé. C’est là que l’entreprise dévoile généralement les principales mises à jour logicielles et, à l’occasion, de nouveaux matériels.

Apple a annoncé les dates de sa prochaine conférence mondiale annuelle des développeurs. Cette année, la WWDC d’Apple est prévue du 10 au 14 juin et le géant de la technologie devrait y présenter ses prochaines versions d’iOS 18, macOS 15, visionOS 2,0 watchOS 11, iPadOS 18 et tvOS 18. La WWDC de cette année devrait être un méga-événement car Apple devrait faire une incursion dans l’IA générative.

La principale keynote de la WWDC 2024 se tiendra le 10 juin 2024 à l’Apple Park Campus, à Cupertino, où seront présentés les nouveaux systèmes d’exploitation. Les autres jours de l’événement, Apple offrira aux développeurs davantage d’informations et d’expériences sur les nouvelles fonctionnalités.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Comme les trois années précédentes, l’événement WWDC de cette année se déroulera également en mode en ligne et des sessions en ligne seront organisées pour les développeurs.

À quoi s’attendre à la WWDC 2024 ?

Le point fort de l’événement WWDC 2024 sera l’annonce d’Apple liée aux fonctionnalités d’IA, en particulier pour iOS 18. Mark Gurman, analyste réputé d’Apple, a déclaré que iOS 18 serait la plus grande mise à jour logicielle de l’histoire d’Apple. Même le PDG d’Apple, Tim Cook, a réaffirmé que l’entreprise prévoyait de lancer des fonctionnalités d’IA plus directes dans le courant de l’année.

Selon un rapport récent, Apple devrait s’associer à Google pour proposer des fonctions d’IA, à l’exception des fonctions sur l’appareil que le modèle d’IA d’Apple alimentera. Siri alimenté par l’IA et les fonctionnalités d’IA générative dans l’application Messages sont les candidats les plus probables à l’événement WWDC 2024. En outre, Apple aurait dépensé des millions par jour pour former ses propres modèles et la rumeur veut qu’elle ait également courtisé les médias pour des partenariats de contenu de formation.

Outre la médiatisation autour d’iOS 18 et l’annonce de l’IA, visionOS 2.0 devrait également faire tourner les têtes.

Alors qu’Apple devait annoncer de nouveaux iPad ce mois-ci, aucune annonce n’a été faite jusqu’à présent. Il est possible qu’Apple annonce du nouveau matériel lors de la WWDC 2024.

Comment regarder la keynote de la WWDC 2024 ?

L’événement WWDC 2024 d’Apple sera diffusé en direct le 10 juin 2024 à 19 heures, heure de Paris, sur la chaîne YouTube officielle d’Apple, sur le site Web d’Apple ou sur l’application TV des appareils Apple.