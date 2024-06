Fuite des benchmarks du Google Pixel 9 : Le Tensor G4 dévoilé

Google a une fois de plus du mal à garder le secret sur ses prochains smartphones Pixel, et la série Pixel 9 ne fait pas exception. Après la fuite des images des Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL, de nouvelles images révèlent les résultats des benchmarks des Pixel 9, mettant en lumière des détails sur le chipset Tensor G4.

D’après les résultats des tests de benchmark publiés par Rozetked, le Tensor G4 dispose d’une configuration à 8 cœurs : un Cortex-X4 à 3,1 GHz, trois Cortex-A720 à 2,6 GHz et quatre Cortex-A520 à 1,95 GHz. Par rapport au Tensor G3 qui comportait 9 cœurs, le G4 réduit le nombre de cœurs tout en augmentant les vitesses d’horloge pour chacun d’eux.

Les scores AnTuTu pour les smartphones Pixel 9 varient de 1,07 million à 1,17 million de points, le Pixel 9 Pro XL obtenant le score le plus élevé.

À titre de comparaison, le modèle de base du Pixel 8 atteint environ 900 000 points. Bien que ces gains de performance ne soient pas spectaculaires, il est important de noter que ces tests ont été effectués sur des logiciels non définitifs. Google pourrait encore optimiser les performances avant le lancement officiel.

Le futur smartphone pliable de Google, qui devrait être lancé en même temps que la série Pixel 9, partagerait probablement les mêmes spécifications internes. Cependant, en raison des contraintes d’espace dans le design pliable, ses performances pourraient être analogues à celles de la série Pixel 9.

Il est important de comprendre que les smartphones de la série Pixel 9 soumis à AnTuTu n’exécutaient pas la version finale du logiciel, ce qui signifie que les scores pourraient être plus élevés lorsque les téléphones seront commercialisés en octobre prochain.

Pixel 9 : comparaison avec la concurrence

Même si la configuration et les performances du Tensor G4 sont comparables à celles du Snapdragon 8 Gen 3 actuel, il faut noter que le Snapdragon 8 Gen 4 sera lancé quelques mois après la série Pixel 9. Cela pourrait potentiellement laisser les smartphones Pixel derrière d’autres flagships Android en termes de performances brutes.

La situation des performances de la série Pixel 9 est encore compliquée par le passage prévu à TSMC pour le chipset Tensor G5 dans le Pixel 10. TSMC est connu pour ses métriques de performance et d’efficacité énergétique supérieures, ce qui pourrait mettre la série Pixel 9 dans une position délicate face à un Pixel 10 potentiellement beaucoup plus performant.