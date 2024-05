Tous les Copilot+ PC annoncés lors de l’événement Surface de Microsoft

Microsoft a dévoilé son ambitieuse initiative, les Copilot+ PC, qui marque une étape importante dans l’intégration continue de l’intelligence artificielle dans nos vies. Ces appareils visent à redéfinir les capacités des machines Windows en intégrant l’IA à tous les niveaux de leur architecture.

Les Copilot+ PC sont dotés de nouvelles puces, dont le très attendu Snapdragon X Elite, capable d’effectuer plus de 40 billions d’opérations par seconde, ce qui promet d’importantes améliorations en termes de performances. Associés à une autonomie de batterie prolongée et à l’accès à des modèles d’intelligence artificielle sophistiqués, ces appareils visent à offrir une expérience informatique puissante et intelligente.

L’un des aspects les plus remarquables des Copilot+ PC est l’accent mis sur le traitement de l’IA sur l’appareil. Cette approche vise à surmonter les limites traditionnelles de l’IA basée sur le cloud, telles que les problèmes de latence et de confidentialité, en apportant des capacités d’IA directement sur l’appareil de l’utilisateur.

Des fonctionnalités telles que Recall, Cocreator et Live Captions illustrent le potentiel de cette IA sur l’appareil. Recall, par exemple, vise à résoudre le problème universel de la recherche de fichiers ou d’informations dont on se souvient vaguement. En tirant parti de votre index sémantique personnel construit et stocké entièrement sur votre appareil, Recall vous permet de trouver rapidement ce que vous cherchez, comme si vous aviez une mémoire photographique de l’utilisation de votre PC.

Cocreator pourrait transformer la création et l’édition d’images en combinant vos traits d’encre avec des invites textuelles pour générer de nouvelles images en temps quasi réel. Live Captions peut transformer n’importe quel son passant par votre PC en sous-titres anglais en temps réel. Cette fonction devrait prendre en charge plus de 40 langues et fonctionner même lorsque vous êtes hors ligne.

Microsoft souligne que les Copilot+ PC ne se limitent pas à des fonctions d’intelligence artificielle, mais qu’ils représentent également une avancée substantielle en termes de performances globales et de sécurité. La nouvelle architecture du système, qui intègre une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée, vise à fournir jusqu’à 20 fois plus de puissance et 100 fois plus d’efficacité pour les tâches d’IA par rapport aux générations précédentes. La sécurité est également au centre des préoccupations, avec le processeur Microsoft Pluton Security activé par défaut et des fonctions de sécurité améliorées intégrées dans Windows 11.

La première vague de Copilot+ PC est arrivée

Pour être considéré comme un Copilot+ PC, un appareil doit posséder au moins 16 Go de mémoire vive, 256 Go d’espace de stockage et, surtout, une unité de traitement neuronal (NPU) intégrée capable d’effectuer 40 billions d’opérations par seconde (TOPS).

Actuellement, seules les puces Snapdragon X Elite et X Plus de Qualcomm atteignent ce seuil. L’annonce de Microsoft a été suivie d’une vague de PC Windows 11 alimentés par l’IA, tous dotés de processeurs Snapdragon X basés sur Arm et de NPU dédiés aux tâches d’IA.

Microsoft Surface Pro et Surface Laptop 6

Les Surface Laptop et Surface Pro de Microsoft mènent naturellement la charge, en mettant l’accent sur un design élégant, des performances élevées et une intégration transparente avec les fonctions d’intelligence artificielle de Microsoft.

Le Surface Laptop a fait l’objet d’une mise à niveau importante, affichant un gain de performance de 80 % par rapport à la génération précédente et une autonomie de batterie supérieure à 22 heures. Il est équipé d’un écran tactile de 13 ou 15 pouces d’une luminosité de 600 nits, d’une caméra studio et d’un pavé tactile haptique. En tant que Copilot+ PC, il intègre pleinement les fonctions d’intelligence artificielle de Microsoft grâce à la touche Copilot. Commercialisé à partir de 1 199 euros, il sera livré le 18 juin.

La Surface Pro a également bénéficié d’une amélioration majeure de ses performances, annoncée comme étant 90 % plus rapide que son prédécesseur. Une option notable est un écran OLED avec un rapport de contraste « quasi-infini ». Microsoft a mis en avant les caméras de l’appareil, vantant la caméra frontale comme étant la meilleure à ce jour et les capacités vidéo 4K de la caméra arrière. Un nouveau clavier Flex Keyboard permet une utilisation polyvalente, et les autres caractéristiques comprennent un pavé tactile haptique personnalisable, le Wi-Fi 7 et une prise en charge multi-moniteur étendue. La Surface Pro est également proposée à partir de 1 199 euros et sera expédiée le 18 juin.

Acer Swift 14 AI

À ne pas confondre avec les autres ordinateurs portables Swift 14 dotés de puces d’intelligence artificielle, le Swift 14 AI est le seul à être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon de la série X. Il est disponible avec la version de base de 12,5 pouces ou de 12,5 pouces. Il est équipé soit du Snapdragon X Elite à 12 cœurs, soit du Snapdragon X Plus à 10 cœurs, et offre jusqu’à 32 Go de mémoire et 1 To de stockage SSD M.2.

Asus Vivobook S 15

Asus se lance dans l’aventure des Copilot+ PC avec son Vivobook S 15. Il disposera de deux options de processeurs Qualcomm — le Snapdragon X Elite à 12 cœurs et le Snapdragon X Plus à 10 cœurs — et les deux options prendront en charge 32 Go de mémoire embarquée et 1 To de disque SSD PCIe 4.0.

Dell XPS, Inspiron et Latitude

Dell commercialise cette année cinq Copilot+ PC équipés de Snapdragon, à commencer par le XPS 13 et le Inspiron 14 Plus (7441). Le XPS sera configuré avec une puce Snapdragon X Elite de milieu de gamme, jusqu’à 64 Go de mémoire et 2 To de stockage PCIe SSD, et disposera de trois options d’affichage : deux IPS, dont un tactile, et un OLED qui est également un écran tactile. L’OLED aura la résolution la plus élevée — mais le taux de rafraîchissement le plus bas — parmi les options d’affichage.

Quant au Inspiron, il sera équipé du Snapdragon X Plus, supportera jusqu’à 32 Go de mémoire et jusqu’à 1 To de stockage SSD M. 2 2230, et n’offrira qu’une seule option d’affichage, un écran tactile IPS. Le Dell Latitude 7455 aura les deux options Snapdragon X Elite et Plus avec le support jusqu’à 32GB de mémoire et 1TB de stockage SSD M. 2 2230.

HP OmniBook et EliteBook Ultra

Avec le ProBook de HP, le OmniBook et le Elitebook ont remplacé les anciennes séries Envy, Pavilion et Dragonfly dans le cadre d’un vaste effort de renommage visant à nettoyer et à organiser le portefeuille d’ordinateurs portables de HP. Les Omibook seront les appareils destinés au grand public, tandis que les Elitebook seront destinés aux entreprises.

HP commencera à livrer ses nouveaux OmniBook X AI et EliteBook Ultra AI le mois prochain, et leurs configurations incluront un processeur Snapdragon X Elite à 12 cœurs. L’Elitebook ne va pas au-delà de 16 Go de mémoire, mais l’OmniBook peut gérer jusqu’à 32 Go.

Lenovo Yoga Slim et ThinkPad

Le Lenovo Yoga Slim 7x 14 et le ThinkPad 14 s seront équipés de processeurs Snapdragon X Elite. Le Yoga Slim sera le moins cher des deux en raison de l’absence de fonctions d’entreprise qui caractérisent le ThinkPad orienté vers les entreprises. Les deux appareils auront des écrans OLED, mais le ThinkPad prendra en charge jusqu’à 64 Go de mémoire, tandis que le Yoga Slim ne prendra en charge que 32 Go.

Samsung Galaxy Book 4 Edge

Les trois premiers Copilot+ PC de Samsung portent tous le nom de Galaxy Book 4 Edge. Il y a un modèle de 14 pouces et deux modèles de 16 pouces, tous équipés de processeurs Snapdragon X Elite, d’écrans tactiles AMOLED 2 880 x 1 800 pixels et de 16 Go de mémoire vive.

Tous ces PC sont disponibles en précommande dès maintenant et seront expédiés à partir du 18 juin.