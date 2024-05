Lenovo dévoile les Yoga Slim 7x et ThinkPad T14s Gen 6 avec Snapdragon X Elite

Les nouvelles puces Snapdragon de Qualcomm sont censées concurrencer plus directement Intel et AMD. Lenovo vient d’annoncer deux ordinateurs portables équipés de ce nouveau matériel : le Lenovo Yoga Slim 7x et le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6.

Lenovo a annoncé deux ordinateurs portables équipés du chipset Snapdragon X Elite, qui a été révélé l’année dernière en tant que System on Chip (SoC) basé sur l’architecture ARM pour les PC Windows. Il est doté d’un processeur à 12 cœurs, d’un GPU Adreno de Qualcomm et d’une unité de traitement neuronal (NPU) Hexagon de Qualcomm dédiée à l’apprentissage automatique et aux tâches d’intelligence artificielle.

Qualcomm a précédemment déclaré que le processeur pouvait surpasser un Intel Core i9-19380HX (l’un des meilleurs processeurs d’ordinateur portable d’Intel) et le M2 Max d’Apple, mais nous attendons toujours des résultats de tests indépendants. Ces ordinateurs portables seront parmi les premiers à être livrés avec les puces de Qualcomm.

« La synergie entre Lenovo et Microsoft témoigne de notre vision commune de l’innovation et de l’excellence. Notre partenariat a été clé pour repousser les limites du possible et proposer une technologie de pointe qui permet aux individus et aux organisations d’en faire plus. Avec le lancement par Lenovo de ses premiers PC Copilot+, les Yoga Slim 7x et du ThinkPad T14s Gen 6, nous établissons une nouvelle norme pour l’informatique améliorée par l’IA, en offrant des expériences inégalées qui sont à la fois intuitives et transformatives. L’engagement de Lenovo envers la qualité, combiné aux prouesses de Microsoft en matière d’IA, garantit que nos clients ont accès aux solutions les plus avancées et les plus fiables sur le marché », a déclaré Mark Linton, Vice-Président, Device Partner Sales, Microsoft Corp.

Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9

Le Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9 est une version légèrement modifiée des ordinateurs portables Slim 7 déjà commercialisés par Lenovo avec des processeurs AMD et Intel. Pesant seulement 1,28 kg et mesurant 12,9 mm à son point le plus fin, il est extrêmement léger et portable.

Écran : OLED tactile de 14,5 pouces avec une résolution 3K (2944 x 1840).

Autonomie : Batterie de 70 Whr.

Connectivité : Trois ports USB Type-C 40 Gbps (supportant alimentation et affichages externes), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3. Aucune prise casque n’est présente.

Caméra : Webcam full HD MIPI avec obturateur de confidentialité.

Mémoire et stockage : Jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de SSD.

Avec une puce Snapdragon X Elite dotée d’un CPU 12 cœurs, un GPU Qualcomm Adreno, et une unité de traitement neural Qualcomm Hexagon pour les tâches d’apprentissage machine et d’IA, le Yoga Slim 7x promet des performances de haut niveau. Il sera disponible à partir de juin 2024, à un prix de départ de 1 599 euros.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Le Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, quant à lui, adopte un design plus classique de ThinkPad avec une finition noire et un trackpoint central sur le clavier. Il est également équipé de la puce Snapdragon X Elite, mais avec une batterie de 58Whr légèrement plus petite.

Écran : Modèle de base avec écran IPS 14 pouces 16 h 10 sans support tactile. Options haut de gamme avec écran tactile IPS ou écran OLED 2.8K.

Connectivité : Deux ports USB Type-A 5 Gbps, deux ports USB Type-C 40 Gbps, une prise audio, un port HDMI 2.1, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3. Une version avec 5G intégrée sera disponible plus tard.

Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Mémoire et stockage : Jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Le ThinkPad T14s Gen 6 sera disponible en août 2024, avec un prix de départ de 1 769 euros.