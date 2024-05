OpenAI supprime la voix d’IA assimilée à Scarlett Johansson

OpenAI a supprimé l’une des voix utilisées par ChatGPT-4o après qu’elle ait été comparée à l’actrice Scarlett Johansson et au personnage qu’elle a incarné dans le film Her, sorti en 2013.

La société américaine de recherche en intelligence artificielle « s’efforce de mettre en pause » la voix de « Sky » qui répond aux utilisateurs de ChatGPT, tout en se penchant sur la question de la ressemblance avec la star hollywoodienne.

Dans Her, Theodore (Joaquin Phoenix) tombe amoureux de l’assistant d’exploitation de son téléphone, dont la voix est celle de Johansson.

OpenAI a publié un article de blog précisant que « les voix d’IA ne doivent pas délibérément imiter la voix distinctive d’une célébrité » et niant que les tons de Sky étaient une imitation de la star féminine ayant réalisé le plus gros chiffre d’affaires de tous les temps, mais qu’ils « appartenaient à une actrice professionnelle différente utilisant sa propre voix naturelle ».

La déclaration détaillée souligne que la société « a travaillé en étroite collaboration avec l’industrie de l’interprétation vocale pour s’assurer que nous avons pris les bonnes mesures pour recruter les (cinq) voix de ChatGPT ». Elle ajoute que chaque acteur « reçoit une rémunération supérieure aux tarifs les plus élevés du marché » et que « pour protéger leur vie privée, nous ne pouvons pas divulguer les noms de nos chanteurs ».

À l’heure actuelle, on ne sait pas si OpenAI supprimera définitivement Sky en tant qu’assistant vocal ou si des modifications seront apportées.

Scarlett Johansson a été sollicité par OpenAI

Scarlett Johansson a récemment révélé qu’OpenAI avait sollicité sa participation pour devenir la voix derrière ChatGPT. Lorsque l’actrice a refusé, la société a néanmoins créé une voix très semblable à la sienne, suscitant de vives réactions et des démarches juridiques.

En effet, en septembre dernier, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a contacté Scarlett Johansson pour lui proposer de devenir la voix du système ChatGPT. Selon Johansson, Altman admirait son travail, notamment dans le film « Her », où elle prête sa voix à une assistante IA. Malgré plusieurs tentatives de convaincre l’actrice, cette dernière a refusé pour des raisons personnelles.

La situation met en lumière des questions cruciales sur les droits à l’image et à la voix à l’ère des deepfakes et de l’intelligence artificielle. Johansson a insisté sur la nécessité de transparence et d’une législation appropriée pour protéger les individus contre l’exploitation non autorisée de leur voix et de leur image.

Le post X de Sam Altman suscite la méfiance

Malgré la distance que OpenAI tente d’établir entre sa création et la ressemblance avec le personnage de Johansson dans Her, le PDG de l’entreprise, Sam Altman, a fait référence au nom du film lors de la présentation du nouveau modèle GPT-4o le 13 mai.

Lors d’une démonstration des fonctions de conversation avancées, analogues à celles des humains, la voix de Sky a déclaré à un membre de l’équipe d’OpenAI : « Wow, c’est une sacrée tenue que vous portez ». En réponse à un compliment, le chatbot a dit : « Arrête, tu me fais rougir ».

La fonctionnalité supplémentaire n’a pas encore été mise à la disposition de tous les utilisateurs de ChatGPT, mais l’entreprise a déclaré que les abonnés qui paient pour les services premium seront les premiers à y avoir accès, de nombreux utilisateurs pouvant déjà accéder à GPT-4o.

Cette controverse entre Scarlett Johansson et OpenAI illustre les défis et les débats éthiques entourant l’utilisation des voix synthétiques et la protection des droits individuels. Alors que la technologie continue d’évoluer, il est impératif de définir des règles claires pour garantir le respect des identités personnelles dans le monde numérique.