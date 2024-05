Nouvelle Surface Pro : Performance et connectivité inégalées avec Snapdragon X

Comme prévu, Microsoft a récemment annoncé le lancement de la nouvelle Surface Pro, marquant une nouvelle ère pour sa gamme d’appareils hybrides tablette/ordinateur portable, désormais appelés « Copilot+ PC ».

Ce modèle représente un véritable renouveau, abandonnant la numérotation des modèles précédents. « En comparaison avec les générations précédentes de Surface, c’est incomparable », a déclaré Brett Ostrum, vice-président corporate de Surface chez Microsoft, lors de l’événement de lancement.

La nouvelle Surface Pro est propulsée par les processeurs Snapdragon X de Qualcomm, disponibles en versions Elite et Plus. Microsoft affirme que ce nouveau modèle est jusqu’à 90 % plus rapide que son prédécesseur. Il offre également une option 5G grâce à la technologie Qualcomm, améliorant ainsi la connectivité et la durée de vie de la batterie.

La Surface Pro promet jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, ce qui, bien que moins que les 20 heures revendiquées pour le nouveau Surface Laptop, reste impressionnant.

Une nouvelle option d’écran OLED est disponible, offrant une qualité d’image supérieure. La Surface Pro supporte également le Wi-Fi 7, une première pour les appareils Surface, assurant une connexion internet encore plus rapide et stable.

Le défi de Windows on Arm

La Surface Pro 9 a connu des critiques concernant ses performances, notamment pour la version équipée de processeurs Qualcomm, malgré des fonctionnalités de caméra supplémentaires et la connectivité 5G. La version Intel offrait une meilleure performance, mais une autonomie de batterie réduite. La nouvelle Surface Pro promet de réunir le meilleur des deux mondes avec les processeurs Snapdragon X.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, a souligné l’importance de l’intelligence artificielle lors de l’événement, parlant d’ordinateurs capables de comprendre et d’anticiper les besoins des utilisateurs. Les Copilot+ PC sont présentés comme les « PC les plus rapides et les plus prêts pour l’IA jamais construits ». La fonctionnalité IA « Recall » et les intégrations Copilot dans l’Explorateur de fichiers et les notifications en sont des exemples concrets.

Surface Pro Flex Keyboard et autres innovations

Le nouvel accessoire, le Surface Pro Flex Keyboard, est doté de deux ports USB 4 et est disponible en quatre coloris, dont une nouvelle nuance de bleu. Ce clavier, plus robuste que le précédent modèle, peut être utilisé attaché ou détaché et comprend un Slim Pen. Microsoft a également introduit des touches plus audacieuses et un pavé tactile 14 % plus grand pour améliorer l’accessibilité.

La Surface Pro intègre un système de caméra ultra grand-angle Quad HD à l’avant, destiné à des utilisations IA variées, et un capteur de 10 mégapixels à l’arrière. L’ensemble pèse moins de 910 g tout en conservant les dimensions du précédent modèle, avec une concentration des innovations à l’intérieur de l’appareil.

Tarifs et configurations de la nouvelle Surface Pro

La Surface Pro est proposée à partir de 1 199 euros, incluant un écran LCD, un processeur X Plus, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version équipée du processeur X Elite et de l’écran OLED commence à 1 799 euros. Pour une configuration maximale avec 32 Go de RAM, 1 To de stockage et la couleur platine, il faudra débourser 2 449 euros.

Le Surface Pro Flex Keyboard, vendu à 529,99 euros, comprend un Slim Pen et est conçu pour être plus résistant que les modèles précédents. Les touches plus audacieuses et le pavé tactile plus grand visent à améliorer l’accessibilité.